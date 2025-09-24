सब्जी नहीं तो चावल में पानी मिलाकर खा रहा ये मासूम, वायरल हुआ गरीबी का बेरहम चेहरा

Viral Video: गरीबी से बुरा कोई श्राप नहीं होता है. आज भी करोड़ों लोग इस गरीबी का दंश झेल रहे हैं. ये गरीबी ना जाने कितने मासूमों का बचपन खा जाती है और कम उम्र में ही कमाना सिखा देती है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगा. वीडियो में गरीबी का वो बेरहम चेहरा दिखता है जिसे देखकर आपको भी तरस आ जाएगा.

कैसे चावल खा रहा था ये बच्चा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गरीब बच्चा चावल खा रहा है. जब वो चावल खाता है तब उसके पास चावल के साथ खाने के लिए दाल नहीं होती है. तो वो दाल की जगह पानी डालकर खाने लगता है. वो सबसे पहले थाली में चावल लेता है. उसके बाद वो बच्चा थाली में पानी डालता है और चावल को पानी में मिला देता है. इसके बाद वो चावल में नमक मिलाता है और खाने लगता है. इस दौरान वो पास में लेटी मां को भी खिलाता है. गरीबी और बेबसी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jaani.r2z नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 38 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "यार दोनों को खाना ही खिला देते सही से, वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी." दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान जी प्लीस ऐसे लोगों के ऊपर भी अपनी अच्छी दृष्टि बना दो." एक यूजर ने शायराना अंदाज में लिखा, "लफ्ज अलग हैं, लेकिन जज्बात वही, माँ कहो या दुनिया बात वही."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.