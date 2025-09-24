सब्जी नहीं तो चावल में पानी मिलाकर खा रहा ये मासूम, वायरल हुआ गरीबी का बेरहम चेहरा
Advertisement
trendingNow12935443
Hindi Newsजरा हटके

सब्जी नहीं तो चावल में पानी मिलाकर खा रहा ये मासूम, वायरल हुआ गरीबी का बेरहम चेहरा

Viral Video: गरीबी बड़ी बेरहम होती है. ये ना उम्र देखती है ना बिमारी. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा. एक गरीब बच्चा चावल में पानी डालकर खा रहा है और अपनी मां को भी खिला रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सब्जी नहीं तो चावल में पानी मिलाकर खा रहा ये मासूम, वायरल हुआ गरीबी का बेरहम चेहरा

Viral Video: गरीबी से बुरा कोई श्राप नहीं होता है. आज भी करोड़ों लोग इस गरीबी का दंश झेल रहे हैं. ये गरीबी ना जाने कितने मासूमों का बचपन खा जाती है और कम उम्र में ही कमाना सिखा देती है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगा. वीडियो में गरीबी का वो बेरहम चेहरा दिखता है जिसे देखकर आपको भी तरस आ जाएगा.

कैसे चावल खा रहा था ये बच्चा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गरीब बच्चा चावल खा रहा है. जब वो चावल खाता है तब उसके पास चावल के साथ खाने के लिए दाल नहीं होती है. तो वो दाल की जगह पानी डालकर खाने लगता है. वो सबसे पहले थाली में चावल लेता है. उसके बाद वो बच्चा थाली में पानी डालता है और चावल को पानी में मिला देता है. इसके बाद वो चावल में नमक मिलाता है और खाने लगता है. इस दौरान वो पास में लेटी मां को भी खिलाता है. गरीबी और बेबसी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jaani.r2z नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 38 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

 

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "यार दोनों को खाना ही खिला देते सही से, वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी." दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान जी प्लीस ऐसे लोगों के ऊपर भी अपनी अच्छी दृष्टि बना दो." एक यूजर ने शायराना अंदाज में लिखा, "लफ्ज अलग हैं, लेकिन जज्बात वही, माँ कहो या दुनिया बात वही."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaPoor childViral Video

Trending news

CDS के रूप में बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, केंद्र सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल
General Anil Chauhan
CDS के रूप में बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, केंद्र सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
;