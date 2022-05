गरीब पिता घर ले आया सेकेंड हैंड साइकिल, खुशी के मारे बच्चा करने लगा कुछ ऐसा; देखें आंसू ला देने वाला Video

Father Son Emotional Video: कहते हैं कि 'नो मनी, नो प्रॉब्लम्स' (No Money No Problem) का कॉन्सेप्ट केवल तभी सच होता है जब आप हर छोटी-छोटी खुशियों में शरीक होना सीख लें. परिवार के लोग साथ हो तो किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराने का एक मौका तो मिल ही जाता है. इसका एक उदाहरण हम वायरल होने वाले इस वीडियो में देख सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खुशमिजाज बच्चा अपने पिता को एक पुरानी साइकिल घर लाते देखकर खुश होता है. उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है.

वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए आईएएस अवनीश शरण ने लिखा, 'यह सिर्फ एक सेकेंड हैंड साइकिल है. उनके चेहरों पर खुशी देखिए. उनकी अभिव्यक्ति कहती है, उन्होंने एक नई मर्सिडीज बेंज खरीदी है.'

जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हम देख सकते हैं कि किसी गांव में एक झोपड़ी के सामने एक पुरानी साइकिल खड़ी होती है और एक शख्स साइकिल पर एक माला डालता है और उस पर जल छोड़ता है. वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा खुशी से उछल रहा होता है. वह लगातार खुशी से उछलता रहता है और ताली बजाता है. ताली बजाते हुए बच्चे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार के लिए यह पुरानी साइकिल कितनी अहमियत रखती है. उस पिता के लिए यह साइकिल कितनी महत्वपूर्ण है. यह सिर्फ पिता और पुत्र ही जानते हैं.

देखें वीडियो-

It’s just a second-hand bicycle. Look at the joy on their faces. Their expression says, they have bought a New Mercedes Benz. pic.twitter.com/e6PUVjLLZW

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 21, 2022