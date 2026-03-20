Dhurandhar 2 को लेकर थिएटर में हंगामा, पॉपकॉर्न के साथ लड़ाई एन्जॉय करता दिखा शख्स, वीडियो ने हिलाया इंटरनेट

Viral Video: सोशल मीडिया पर थिएटर के अंदर का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हो रहा है. इस बीच एक शख्स पॉपकॉर्न के साथ लड़ाई को एन्जॉय करता नजर आता है.
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Viral Video: 19 मार्च को 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. ऐसे में पहले ही दिन कई जगह देरी से शो चालू होने की बात सामने आई. ये वायरल वीडियो इसी से जुड़ा बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सब लोग आपस में मारामारी करने को तैयार हैं और ये बंदा आराम से पॉपकॉर्न का मग लेकर लड़ाई एन्जॉय कर रहा है.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शायद शो चालू होने को लेकर बहस हो रही है. लोग आपस में भिड़ने को तैयार हैं. इसी बीच साइड में खड़ा एक शख्स पॉपकॉर्न खा रहा है. इस भाई का अंदाज ऐसा है, जैसे ये पॉपकॉर्न के साथ लड़ाई एन्जॉय कर रहा हो. सब लड़ रहे हैं और ये बंदा अपने पॉपकॉर्न का मग लेकर खाने में बिजी है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, आग की तरह फैल गया. यूजर्स वीडियो देख हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. लोग कमेंट कर पूछ रहे हैं कि भाई यहीं पॉपकॉर्न खा लेगा तो मूवी देखते हुए क्या खाएगा.
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वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया. सिर्फ 24 घंटे के भीतर साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं.
Man Eating Popcorn While Watching Fans Fight Over Dhurandhar 2 Goes Viral pic.twitter.com/JFZj5LFT7F
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 19, 2026
एक यूजर ने लिखा, "सारे पॉपकॉर्न यहीं खत्म कर देगा तो भाई मूवी में क्या खाएगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऐसे समय में समझ आता है कि लंबी हाइट क्यों जरूरी है." तीसरे यूजर ने लिखा, "वो दूसरी मूवी देखना चाहता है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस कद के साथ भाई बालकनी व्यू से लड़ाई देख रहा है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.