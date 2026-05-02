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Hindi Newsवायरलमिल गई ₹20 के पुराने नोट वाली जगह, वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को याद आया बचपन, खूबसूरती देख चकरा जाएगा सिर

मिल गई ₹20 के पुराने नोट वाली जगह, वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को याद आया बचपन, खूबसूरती देख चकरा जाएगा सिर

Port Blair Beach Old 20 Rupee Note Location: क्या आपको याद है वह 20 रुपये का पुराना लाल-नारंगी नोट, जिसके पीछे नारियल के पेड़ों के बीच से एक लाइटहाउस और समुद्र का किनारा दिखाई देता था? सालों तक हमने उस नोट को अपनी जेब में रखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह जगह असल में कहां है. अब पोर्ट ब्लेयर के उसी बीच का एक वीडियो सामने आया है, जो हूबहू नोट पर छपे फोटो जैसा दिखता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 07:43 AM IST
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Image credit: instagram/@sonu_sandy25
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Port Blair Beach Old 20 Rupee Note Location: क्या आपको 20 रुपये का पुराना (लाल रंग वाला) नोट याद है. अगर हां, तो आपने उसके पीछे सुंदर समुद्र तट और ताड़ के पेड़ों की फोटो को जरूर देखा होगा. हम सालों तक उन नोटों को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह कोई काल्पनिक पेंटिंग नहीं, बल्कि भारत के एक बेहद खूबसूरत और असली टूरिस्ट डेस्टिनेशन की फोटो है. इन दिनों सोशल मीडिया पर अंडमान-निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो बिल्कुल उसी एंगल से शूट किया गया है जैसा 20 रुपये के नोट पर नजर आता है. इसे देखकर लोग हैरान हैं कि यह जगह असल में भी उतनी ही खूबसूरत है, जितनी 20 रुपये के पुराने नोट की फोटो में दिखती है.

वीडियो ने बढ़ाई लोगों की दिलचस्पी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ नीला समुद्र, हरियाली और एक लाइटहाउस नजर आता है. यह दृश्य देखने में इतना खूबसूरत है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. इसकी खास बात यह है कि कई लोगों को पहले यह सिर्फ एक तस्वीर लगती थी, लेकिन अब पता चला कि यह असल में एक वास्तविक स्थान है.

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नोट पर छपी जगह है नॉर्थ बे बीच

बताया जा रहा है कि पुराने 20 रुपये के नोट के पीछे जो तस्वीर छपी थी, वह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित नॉर्थ बे आइलैंड की है. यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ पानी और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. यहां का लाइटहाउस भी इस दृश्य की खास पहचान है, जो नोट पर भी साफ नजर आता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सालों से लोगों में था कन्फ्यूजन

कई सालों तक लोग इस तस्वीर को लेकर कन्फ्यूज रहे. कुछ लोगों को लगता था कि यह सिर्फ डिजाइन है, जबकि कुछ इसे किसी विदेशी बीच की तस्वीर मानते थे. लेकिन अब वायरल वीडियो ने इस राज से पर्दा हटा दिया है और लोगों को असली जगह के बारे में जानकारी मिल गई है.

टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी मशहूर

नॉर्थ बे बीच सिर्फ नोट की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है. यहां स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और समुद्री जीवन को करीब से देखने का मौका मिलता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं.

नया नोट, बदली तस्वीर

हालांकि अब नए डिजाइन वाले 20 रुपये के नोट में यह तस्वीर नहीं दिखाई देती, लेकिन पुराने नोट की यह याद आज भी लोगों के मन में जिंदा है. वायरल वीडियो के बाद एक बार फिर लोग पुराने नोट को याद कर रहे हैं और उससे जुड़ी इस खास जगह के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यह वायरल वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते. एक छोटा सा नोट भी अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए बैठा होता है. बस जरूरत है उसे समझने और देखने की.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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