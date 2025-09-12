सिर्फ 7000 रुपये में बनिए इस खूबसूरत देश के पर्मानेंट नागरिक, भारतीयों के लिए शानदार मौका, जानें कैसे
सिर्फ 7000 रुपये में बनिए इस खूबसूरत देश के पर्मानेंट नागरिक, भारतीयों के लिए शानदार मौका, जानें कैसे

Portugal PR for Indians: पुर्तगाल भारतीयों के लिए स्थायी निवास का आसान मौका दे रहा है. सिर्फ 7000 रुपये में आवेदन कर यूरोप में बस सकते हैं. काम, निवेश, शिक्षा और घूमने के फायदे मिलेंगे, बस सही दस्तावेज और नियमों का पालन जरूरी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:26 PM IST
सिर्फ 7000 रुपये में बनिए इस खूबसूरत देश के पर्मानेंट नागरिक, भारतीयों के लिए शानदार मौका, जानें कैसे

Viral News: भारत से विदेश जाकर बसने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. यूरोप का खूबसूरत देश पुर्तगाल अब भारतीयों के लिए स्थायी निवास यानी पर्मानेंट रेजिडेंसी पाने का आसान रास्ता दे रहा है. समुद्र किनारे बसा ये शानदार जगह अपने काम और निवेश के मौके और यूरोप में खुली आवाजाही का लाभ के लिए ये सबसे मजेदार जगह है. सिर्फ 7000 रुपये की आवेदन फीस देकर आप भी पुर्तगाल में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप भी इस मौके का फायदा उठाकर यूरोप में बस सकते हैं.

 पुर्तगाल PR क्या है? 

पुर्तगाल का पर्मानेंट रेजिडेंसी यानी PR आपको बिना समय सीमा के वहां रहने का अधिकार देता है. यह सुविधा गोल्डन वीजा योजना के साथ मिलती है. PR मिलने पर आपको हर बार वीजा बढ़वाने की झंझट नहीं रहती. इसमें आपको काम करने, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा और यूरोप के 26 शेंगेन देशों में बिना वीजा घूमने का मौका मिलता है. हालांकि, मतदान करने या सरकारी पद पाने का अधिकार नहीं मिलेगा. भारतीयों को यहां बसने के लिए पांच साल तक वैध रेजिडेंस पर रहना होगा, आर्थिक स्थिरता दिखानी होगी और पुर्तगाली भाषा का बेसिक ज्ञान साबित करना होगा.

 आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

भारत से आवेदन करने वाले लोगों को दिल्ली या मुंबई में VFS सेंटर पर आवेदन जमा करना होगा. पासपोर्ट, दो फोटो, पुर्तगाल में रहने का सबूत, आर्थिक स्थिति दिखाने वाले दस्तावेज, पुलिस क्लियरेंस, स्वास्थ्य बीमा और आवेदन का कारण बताने वाला पत्र जरूरी है. आवेदन के बाद आपको पुर्तगाल जाकर चार महीने के भीतर रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करना होगा. साथ ही SEF ऑफिस में इंटरव्यू देकर बायोमेट्रिक देना होगा. आवेदन प्रोसेस में 6 से 12 महीने का समय लग सकता है. आवेदन शुल्क सिर्फ €70 यानी लगभग 7000 रुपये है.

ये भी पढ़ें: दुनिया का वो देश, जहां लोग गाय-भैंस की तरह घरों में पालते हैं खूंखार मगरमच्छ; बेचकर करते हैं करोड़ों की कमाई 
 

यदि आप निवेश कर सकते हैं तो गोल्डन वीजा सबसे लोकप्रिय रास्ता है. इसके तहत 5 लाख यूरो यानी लगभग 5.1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदकर PR प्राप्त किया जा सकता है. नौकरी करके, लंबे समय तक कानूनी तौर पर रहने या परिवार पुनर्मिलन के आधार पर भी आवेदन किया जा सकता है. दो साल के बाद पति, पत्नी या बच्चों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले नियमों को अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि फंड की कमी, क्रिमिनल रिकॉर्ड या गलत जानकारी देने पर आवेदन खारिज भी हो सकता है.

 फायदे और ध्यान देने वाली बातें 

पुर्तगाल में PR मिलने पर आपको यूरोप घूमने की आज़ादी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित माहौल, समुद्री जीवनशैली और संस्कृति का मजा मिलेगा. साथ ही, यहां भारतीयों का स्वागत करने वाला माहौल है. लेकिन आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा कि किसी तरह की गलत जानकारी या नियमों का उल्लंघन न हो. सभी दस्तावेज सही और पूरी जानकारी के साथ जमा करें. गोल्डन वीजा निवेश करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प है. यह योजना यूरोप में स्थायी रूप से बसने का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका है, बस सही जानकारी और तैयारी जरूरी है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Portugal PRPermanent residencyGolden VisaEurope Living

;