ट्रेन में वो बाथरूम तक पीछे आया... विदेशी महिला के साथ जो हुआ, उसे देख दहल जाएगा आपका दिल!

Portuguese Tourist Viral Video: भारत घूमने आई एक पुर्तगाली महिला टूरिस्ट ने अपनी ट्रेन यात्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने बताया कि वह अपनी एक दोस्त के साथ जोधपुर की ओर जा रही थी और दोनों 3AC कोच में सफर कर रही थीं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद पास बैठे कुछ युवकों का व्यवहार उन्हें असहज लगने लगा.

युवकों का व्यवहार क्यों लगा अजीब?

महिला के मुताबिक सामने बैठे कुछ लड़के लगातार उन्हें घूर रहे थे. इतना ही नहीं, वे अपनी सीट भी बदलते रहते थे ताकि उन्हें देखते रह सकें. इस वजह से दोनों टूरिस्ट काफी असहज महसूस करने लगीं. महिला ने बताया कि पहले तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति परेशान करने वाली लगने लगी. कुछ देर बाद महिला को टॉयलेट जाना था.

उसने जानबूझकर अपने पास वाले टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरे कोच में जाकर टॉयलेट इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि उन युवकों के पास से न गुजरना पड़े. लेकिन महिला का दावा है कि जैसे ही वह टॉयलेट के अंदर गई, करीब 30 सेकंड बाद एक युवक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया.

दरवाजा खोलने की कोशिश का दावा

महिला के अनुसार वह युवक टॉयलेट के दरवाजे तक आया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की. इस दौरान उसकी दोस्त को शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है. वह तुरंत वहां पहुंच गई और टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई. बाद में दोनों महिलाओं ने इस मामले की शिकायत ट्रेन के टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई से की. शिकायत मिलने के बाद रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पर्यटकों को दूसरे कोच यानी 2AC में शिफ्ट कर दिया. महिला ने बाद में रेलवे स्टाफ का धन्यवाद भी किया और कहा कि उनकी मदद से उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया आई?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में कई महिलाएं रोज ऐसी परेशानियों का सामना करती हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि भारत में ट्रेन से यात्रा करते समय ‘रेल मदद’ ऐप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या की स्थिति में इस ऐप के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है.