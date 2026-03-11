Advertisement
trendingNow13136915
Hindi Newsजरा हटकेट्रेन में वो बाथरूम तक पीछे आया... विदेशी महिला के साथ जो हुआ, उसे देख दहल जाएगा आपका दिल!

ट्रेन में वो बाथरूम तक पीछे आया... विदेशी महिला के साथ जो हुआ, उसे देख दहल जाएगा आपका दिल!

ट्रेन यात्रा के दौरान एक पुर्तगाली महिला ने दावा किया कि एक युवक उसका पीछा करते हुए टॉयलेट तक पहुंच गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन में वो बाथरूम तक पीछे आया... विदेशी महिला के साथ जो हुआ, उसे देख दहल जाएगा आपका दिल!

Portuguese Tourist Viral Video: भारत घूमने आई एक पुर्तगाली महिला टूरिस्ट ने अपनी ट्रेन यात्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने बताया कि वह अपनी एक दोस्त के साथ जोधपुर की ओर जा रही थी और दोनों 3AC कोच में सफर कर रही थीं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद पास बैठे कुछ युवकों का व्यवहार उन्हें असहज लगने लगा.

युवकों का व्यवहार क्यों लगा अजीब?

महिला के मुताबिक सामने बैठे कुछ लड़के लगातार उन्हें घूर रहे थे. इतना ही नहीं, वे अपनी सीट भी बदलते रहते थे ताकि उन्हें देखते रह सकें. इस वजह से दोनों टूरिस्ट काफी असहज महसूस करने लगीं. महिला ने बताया कि पहले तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति परेशान करने वाली लगने लगी. कुछ देर बाद महिला को टॉयलेट जाना था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

उसने जानबूझकर अपने पास वाले टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरे कोच में जाकर टॉयलेट इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि उन युवकों के पास से न गुजरना पड़े. लेकिन महिला का दावा है कि जैसे ही वह टॉयलेट के अंदर गई, करीब 30 सेकंड बाद एक युवक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया.

 

 

दरवाजा खोलने की कोशिश का दावा

महिला के अनुसार वह युवक टॉयलेट के दरवाजे तक आया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की. इस दौरान उसकी दोस्त को शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है. वह तुरंत वहां पहुंच गई और टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई. बाद में दोनों महिलाओं ने इस मामले की शिकायत ट्रेन के टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई से की. शिकायत मिलने के बाद रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पर्यटकों को दूसरे कोच यानी 2AC में शिफ्ट कर दिया. महिला ने बाद में रेलवे स्टाफ का धन्यवाद भी किया और कहा कि उनकी मदद से उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ.

यह भी पढ़ें: सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया आई?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में कई महिलाएं रोज ऐसी परेशानियों का सामना करती हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि भारत में ट्रेन से यात्रा करते समय ‘रेल मदद’ ऐप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या की स्थिति में इस ऐप के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

JodhpurPortuguese Tourist

Trending news

क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा