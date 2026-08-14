Add Zee Business As A Preferred Source
App

44 ड्रॉ तक नहीं मानी हार, आखिर एक झटके में खरबपति बना शख्स! लगा ₹1,300 करोड़ का जैकपॉट

अमेरिका के इलिनॉय में एक लॉटरी टिकट ने ऐसी किस्मत बदली कि उसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान है. लगातार 44 ड्रॉ तक जैकपॉट का इंतजार करने के बाद आखिरकार एक टिकट ने Powerball का पूरा जैकपॉट जीत लिया. इनाम की रकम 1.04 अरब डॉलर यानी करीब 9,000 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. यह लॉटरी जीतने वाले के पास पूरे पैसे किस्तों में लेने या बड़ा कैश पेमेंट चुनने का ऑप्शन है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 14, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:26 AM IST
44 ड्रॉ तक नहीं मानी हार, आखिर एक झटके में खरबपति बना शख्स! लगा ₹1,300 करोड़ का जैकपॉट
Image Credit: शख्स ने जीता ₹1,300 करोड़ का जैकपॉट! AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Entertainment News Live: आज बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’; कौन मारेगा बाजी?
2
3
4
5