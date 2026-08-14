44 ड्रॉ तक नहीं मानी हार, आखिर एक झटके में खरबपति बना शख्स! लगा ₹1,300 करोड़ का जैकपॉट

अमेरिका में लॉटरी जैकपॉट जीतना किसी सपने के सच होने जैसा माना जाता है. लेकिन इलिनॉय के एक शख्स के साथ यह सपना हकीकत बन गया. एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार रात हुए Powerball ड्रॉ में इस विजेता के टिकट पर सभी जरूरी नंबर सही निकले और उसने पूरा जैकपॉट अपने नाम कर लिया.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जीत ऐसे समय आई, जब लगातार कई ड्रॉ से जैकपॉट का इंतजार किया जा रहा था. एक के बाद एक 44 ड्रॉ निकल गए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी सभी नंबर मैच नहीं कर पाया था. आखिरकार इलिनॉय में बिके एक टिकट ने इस लंबे इंतजार को खत्म कर दिया.
इस ड्रॉ के विनिंग नंबर 4, 26, 66, 67 और 69 थे, जबकि लाल Powerball नंबर 9 था. विजेता ने इन सभी नंबरों का सही कॉम्बिनेशन अपने टिकट पर दर्ज किया था. Powerball में इतने सारे नंबरों का बिल्कुल सही मैच होना आसान नहीं होता. यही वजह है कि जब कई ड्रॉ तक कोई जैकपॉट नहीं जीतता, तो इनामी रकम लगातार बढ़ती जाती है. इस बार भी ऐसा ही हुआ और आखिरकार जैकपॉट अरबों डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया.
एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम विजेता को मिलेगी कैसे? अमेरिकी लॉटरी के नियमों के मुताबिक, जैकपॉट जीतने वाले के सामने आम तौर पर दो ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन है कि लॉटरी जीतने वाला पूरी घोषित जैकपॉट रकम को लंबे समय में सालाना किस्तों के तौर पर ले. यह पैसा करीब 29 साल की अवधि में दिया जा सकता है. इस तरीके में विजेता को धीरे-धीरे पूरा पैसा मिलता रहता है. दूसरा ऑप्शन एकमुश्त कैश पेमेंट का है. इस मामले में विजेता को करीब 450.5 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम एक साथ मिल सकती है. हालांकि, यहां एक जरूरी बात है. घोषित जैकपॉट या कैश ऑप्शन में से मिलने वाली रकम पर टैक्स लागू होगा. इसका मतलब विजेता के हाथ में आने वाला अंतिम पैसा इससे कम होगा.
इस जीत के पीछे लंबा इंतजार भी छिपा है. एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 2 मई के बाद कोई Powerball जैकपॉट विजेता नहीं बना था. इसके बाद लगातार 44 ड्रॉ हुए और हर बार लोग टिकट खरीदकर अपनी किस्मत आजमाते रहे. हर ड्रॉ के साथ जैकपॉट की रकम बढ़ती गई. करोड़ों लोग भले ही अलग-अलग राज्यों से टिकट खरीद रहे थे, लेकिन आखिरकार जीत सिर्फ एक टिकट के हिस्से में आई. इलिनॉय में बेचा गया यह टिकट अब उस शख्स के लिए सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं रहा. यही टिकट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन चुका है.
Powerball में अरब डॉलर के आसपास पहुंचने वाले जैकपॉट अब अमेरिका में कोई बिल्कुल अनसुनी घटना नहीं हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई बार लॉटरी प्राइज इस स्तर तक पहुंच चुके हैं. पिछले साल भी Powerball में दो बार जैकपॉट 1 अरब डॉलर के पार गया था. इनमें क्रिसमस ईव पर जीता गया करीब 1.8 अरब डॉलर का जैकपॉट भी शामिल था. यह अमेरिकी लॉटरी इतिहास के सबसे बड़े इनामों में गिना जाता है. इसके अलावा सितंबर 2025 में मिसौरी और टेक्सास के दो टिकटों ने मिलकर करीब 1.787 अरब डॉलर का जैकपॉट जीता था. यह भी अमेरिका के सबसे बड़े लॉटरी इनामों में शामिल रहा.
इतनी बड़ी लॉटरी जीतना सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उसके बाद की जिंदगी उतनी ही बड़ी चुनौती भी हो सकती है. अचानक इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पैसे को संभालना, टैक्स की प्लानिंग करना और सही जगह निवेश करना विजेता के लिए बेहद जरूरी होगा. ऐसे मामलों में विजेताओं को अक्सर वित्तीय सलाहकार और कानूनी एक्सपर्ट की मदद लेने की सलाह दी जाती है. आखिर 1 अरब डॉलर के आसपास की संपत्ति सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा बदलने की क्षमता रखती है.
Powerball की सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसमें लाखों लोग एक छोटी रकम खर्च करके बड़ी उम्मीद के साथ टिकट खरीदते हैं. किसी को लगता है कि अगली बार किस्मत उसकी होगी, तो कोई अपनी पसंद के नंबरों के साथ लगातार टिकट खरीदता रहता है. लेकिन जैकपॉट के सभी नंबर सही निकलना बेहद मुश्किल है. यही वजह है कि जब कई ड्रॉ तक कोई विजेता नहीं मिलता, तो इनाम की रकम लगातार बढ़ती रहती है और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है. इस बार 44 ड्रॉ के बाद आखिरकार वह इंतजार खत्म हुआ. इलिनॉय के एक टिकट ने पूरे Powerball जैकपॉट पर कब्जा कर लिया.
लॉटरी टिकट खरीदते समय शायद इस विजेता ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही टिकट उसकी जिंदगी का सबसे कीमती दस्तावेज बन जाएगा. एक तरफ अरब डॉलर के करीब पहुंचा जैकपॉट है, तो दूसरी तरफ टैक्स, पेमेंट ऑप्शन और इतनी बड़ी रकम को संभालने की जिम्मेदारी. फिलहाल इतना तय है कि 44 ड्रॉ तक चले लंबे सूखे के बाद Powerball को आखिरकार अपना जैकपॉट विजेता मिल गया है. इलिनॉय में बिके इस एक टिकट ने एक आम खिलाड़ी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है. अब देखना यह है कि विजेता करीब 29 साल की किस्तों वाला विकल्प चुनता है या फिर करीब 450.5 मिलियन डॉलर का एकमुश्त कैश लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है.