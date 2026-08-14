44 ड्रॉ तक नहीं मानी हार, आखिर एक झटके में खरबपति बना शख्स! लगा ₹1,300 करोड़ का जैकपॉट

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम विजेता को मिलेगी कैसे? अमेरिकी लॉटरी के नियमों के मुताबिक, जैकपॉट जीतने वाले के सामने आम तौर पर दो ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन है कि लॉटरी जीतने वाला पूरी घोषित जैकपॉट रकम को लंबे समय में सालाना किस्तों के तौर पर ले. यह पैसा करीब 29 साल की अवधि में दिया जा सकता है. इस तरीके में विजेता को धीरे-धीरे पूरा पैसा मिलता रहता है. दूसरा ऑप्शन एकमुश्त कैश पेमेंट का है. इस मामले में विजेता को करीब 450.5 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम एक साथ मिल सकती है. हालांकि, यहां एक जरूरी बात है. घोषित जैकपॉट या कैश ऑप्शन में से मिलने वाली रकम पर टैक्स लागू होगा. इसका मतलब विजेता के हाथ में आने वाला अंतिम पैसा इससे कम होगा.