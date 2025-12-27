Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेमिल गया कैंसर का... मेंढक की आंतों में छिपा है जानलेवा बीमारी का इलाज, जापानी वैज्ञानिकों के दावे से दुनिया दंग

मिल गया कैंसर का... मेंढक की आंतों में छिपा है जानलेवा बीमारी का इलाज, जापानी वैज्ञानिकों के दावे से दुनिया दंग

जापानी वैज्ञानिकों ने मेंढक की आंतों में पाए गए बैक्टीरिया Ewingella americana से कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज की उम्मीद जताई है. चूहों पर टेस्ट में ट्यूमर 100% खत्म हुआ, साइड इफेक्ट भी बेहद कम बताए गए हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:31 PM IST
कैंसर… एक ऐसा शब्द, जिसे सुनते ही इंसान के मन में डर बैठ जाता है. बदलती जीवनशैली, गलत खानपान और तनाव के बीच यह बीमारी तेजी से फैल रही है, खासकर युवाओं में. इलाज के नाम पर कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे कठिन विकल्प मौजूद हैं, जिनके साइड इफेक्ट भी डराने वाले होते हैं. लेकिन अब जापान के वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. दावा है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज एक छोटे से मेंढक की आंतों में छिपा हो सकता है. अगर यह शोध इंसानों पर भी सफल हुआ, तो कैंसर इलाज की दिशा ही बदल सकती है.

 मेंढक की आंतों से जगी कैंसर के इलाज की उम्मीद

जापान एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (JAIST) के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा प्रयोग किया है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्चर्स ने जापानी ट्री फ्रॉग की आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का अध्ययन किया. इस दौरान उन्हें Ewingella americana नाम का एक बैक्टीरिया मिला, जो कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंत और मलाशय के कैंसर पर असरदार साबित हुआ. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज कैंसर ट्रीटमेंट में एक नई क्रांति ला सकती है. प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीवों से इलाज ढूंढने की यह कोशिश मेडिकल साइंस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

 कैसे किया गया रिसर्च और क्या मिला नतीजा

इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जापानी ट्री फ्रॉग के अलावा फायर-बेली न्यूट और ग्रास लिज़र्ड की आंतों से बैक्टीरिया के सैंपल लिए. कुल 9 अलग-अलग बैक्टीरिया स्ट्रेन में एंटी-ट्यूमर प्रभाव देखा गया. इनमें सबसे ज्यादा असर Ewingella americana का रहा. चूहों (माउस मॉडल) पर किए गए प्रयोग में सिर्फ एक बार IV इंजेक्शन देने से ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गया. यानी 100% कंप्लीट रिस्पॉन्स. पारंपरिक इलाज के मुकाबले यह परिणाम बेहद चौंकाने वाला है और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर गया.

 बिना भारी साइड इफेक्ट के असरदार इलाज

इस बैक्टीरिया की सबसे खास बात यह है कि यह सीधे कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाता है. यह शरीर की इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर अपोप्टोसिस यानी कैंसर कोशिकाओं के प्राकृतिक नाश की प्रक्रिया शुरू करता है. इससे शरीर में ज्यादा सूजन नहीं होती. रिसर्च के मुताबिक, यह बैक्टीरिया 24 घंटे में खून से गायब हो जाता है और 72 घंटे में शरीर की इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया सामान्य हो जाती है. कीमोथेरेपी जैसे इलाज के गंभीर साइड इफेक्ट्स के मुकाबले इसे काफी सुरक्षित माना जा रहा है.

 बढ़ता कैंसर खतरा और भविष्य की तैयारी

दुनिया भर में कोलोरेक्टल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अमेरिका में हर साल करीब 1.5 लाख नए मरीज सामने आते हैं. यह बीमारी पहले बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. 2019 में 20% मामले 55 साल से कम उम्र के लोगों में पाए गए. इसी वजह से 2021 में स्क्रीनिंग की उम्र 50 से घटाकर 45 साल कर दी गई. अब वैज्ञानिक इस बैक्टीरिया को ब्रेस्ट और पैंक्रियाटिक कैंसर पर भी टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. उनका मानना है कि प्रकृति में छिपी जैव विविधता भविष्य की दवाओं का खजाना है.

