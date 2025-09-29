Advertisement
क्या कोल्हापुरी चप्पलों के बाद अब भारतीय रेलवे फ्लोर ने भी लग्जरी फैशन की दुनिया में एंट्री? फोटो से मचा बवाल

Prada Tote Bag: लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा एक बार फिर चर्चा में है. कोल्हापुरी-इंस्पायर्ड चप्पलों के विवाद के बाद अब ब्रांड का नया पुरुषों का टोट बैग सुर्खियों में है. वजह यह है कि इस मेटैलिक बैग का डिज़ाइन बिल्कुल भारतीय रेल के फ़्लोर जैसा दिख रहा है.

 

Sep 29, 2025
Luxury Fashion Controversy: लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा एक बार फिर चर्चा में है. कोल्हापुरी-इंस्पायर्ड चप्पलों के विवाद के बाद अब ब्रांड का नया पुरुषों का टोट बैग सुर्खियों में है. वजह यह है कि इस मेटैलिक बैग का डिज़ाइन बिल्कुल भारतीय रेल के फ्लोर जैसा दिख रहा है. इसमें हॉट-स्टैम्प्ड लेदर डिटेलिंग और इंडस्ट्रियल फिनिश दी गई है.

बैग की कीमत सुनकर लोग क्यों रह गए हैरान?

इस टोट बैग की सबसे बड़ी हैरानी इसकी कीमत है. बैग की कीमत ₹2.73 लाख रखी गई है. इसमें एक डस्ट बैग और पानी की बोतल रखने के लिए अलग कम्पार्टमेंट भी दिया गया है. डिजाइनर्स का कहना है कि यह मिनिमलिस्ट सोफिस्टिकेशन को दर्शाता है. लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने इसे सीधा ट्रेन फ्लोर कॉपी बता दिया.

यह भी पढ़ें: पहले जाकर अपना देश देखो... US वीजा के लिए एंबेसी गए इंडियन से अमेरिकी ऑफिसर ने कही ऐसी बात, गुस्से से खौला खून

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ क्यों आई?

जैसे ही इस बैग की तस्वीरें ऑनलाइन आईं, लोग मजाक उड़ाने लगे. एक यूजर ने लिखा, “क्रेडिट्स चाहिए #MumbaiLocals.” दूसरे ने लिखा, “प्राडा इंडिया से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है?” एक अन्य कमेंट आया, “पहले कोल्हापुरी चप्पल, अब ट्रेन का फ्लोर… आगे क्या?” किसी ने तो इसे सोशल एक्सपेरिमेंट तक बता डाला. यूजर्स का कहना है कि यह बैग सिर्फ मिलता-जुलता नहीं बल्कि बिल्कुल कॉपी है. एक कमेंट में लिखा गया, “डिज़ाइनर शायद हाल ही में इंडिया घूमकर आया है.” सोशल मीडिया पर चल रही ये बहस प्राडा के डिजाइन पर सवाल उठा रही है.

 

 

यह भी पढ़ें: शादी के 4 महीने बाद बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घसीटकर ले गए रिश्तेदार, रोका तो पति-सास को डंडे से पीटा

पहले भी हुआ था कोल्हापुरी विवाद – तब क्या हुआ था?

जून 2025 में प्राडा ने अपने मिलान फैशन शो में मॉडल्स को पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलें पहनाकर रैम्प पर उतारा था. ये चप्पलें हैंडमेड लेदर की बनी थीं और ब्रांड ने इन्हें स्टाइलिश कपड़ों व हैट्स के साथ पेश किया. उस समय भी भारतीय फैशन लवर्स ने प्राडा पर भारतीय डिज़ाइन को बिना क्रेडिट कॉपी करने का आरोप लगाया था.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

