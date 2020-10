Video: Gir National Park के गार्ड ने गुजराती में मांगी शेर से मदद, देखिए फिर क्या हुआ

नई दिल्ली: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो नजर आ जाते हैं कि उन्हें एक बार देखकर जी भरता ही नहीं है. ऐसा खासतौर पर छोटे बच्चों और जानवरों के वीडियो के साथ होता है. कई बार इनकी बेहद क्यूट हरकतें कैमरा में कैद होकर दिल में बस जाती हैं. कुछ ऐसा ही लम्हा कैद किया गया है इस वायरल वीडियो (Viral Video) में भी.

गुजराती में मांगी मदद

विश्व वन्यजीव सप्ताह (Wildlife Week) अभी चल ही रहा है और ऐसे में गिर नेशनल पार्क (Gir National Park) से एक बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गिर के जंगल का गार्ड महेश सोंदरवा अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाते हुए नजर आ रहे हैं. तभी वे देखते हैं कि जंगल का एक शेर उनका रास्ता रोककर बैठा हुआ है. दिनभर शेर आदि के साथ रहने वाले महेश जंगल के राजा से डरने के बजाय उनसे गुजराती में मदद मांगते हैं. वे शेर को अपनी स्थानीय भाषा में समझाते हैं कि वे सारा दिन उनकी सेवा में लगे हुए थे और अब घर जाना चाहते हैं.

My lion hearted staff pleads (in Gujarati) that I am there full day in your service so now please let me go and the King gracefully agrees. #wildlifeweek2020 @DCFGirEastDhari @ParveenKaswan @CCF_Wildlife @Alok_brahmbhatt @susantananda3 @aditiraval : Guard Mahesh Sondarva pic.twitter.com/4xVqyduUuQ

शेर ने समझी उनकी बात

आपको यह जानकर और वीडियो में देखकर ताज्जुब होगा कि शेर उनकी बात सुन और समझकर बीच रास्ते से उठकर उनके निकलने की जगह बना देता है. महेश ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर वन्य सेवा में अधिकारी डॉ.अंशुमान के साथ शेयर किया था. उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसके बाद से यह वायरल हो गया. लोग गार्ड और शेर की आपसी बातचीत और समझ को काफी पसंद कर रहे हैं.

प्रकाश जावड़ेकर ने भी किया शेयर

केंद्र सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने भी शेर के इस खास वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

A Gir Forest employee finds a lion on road. He tries to explain in Gujarati, the lion that he has been working whole day and requests to now kindly let him go home.And,the King of Jungle obliges...

A beautiful example of harmonious co-existence#wildlifeweek2020 pic.twitter.com/QptdL4bMla

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 7, 2020