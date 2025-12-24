Advertisement
दोस्तों को डराने के लिए गैस सिलेंडर में लगाई आग, ऐसा Prank Video आज तक नहीं देखा होगा

दोस्तों को डराने के लिए गैस सिलेंडर में लगाई आग, ऐसा Prank Video आज तक नहीं देखा होगा

Most Dangerous Prank Video: सोशल मीडिया पर लाखों प्रैंक वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन जिस प्रैंक वीडियो की हम बात कर रहे हैं वैसा प्रैंक आपने आज तक नहीं देखा होगा. चलिए गैस सिलेंडर वाला खतरनाक प्रैंक वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:01 PM IST
दोस्तों को डराने के लिए गैस सिलेंडर में लगाई आग, ऐसा Prank Video आज तक नहीं देखा होगा

Most Dangerous Prank Video: अक्सर हम दोस्तों, फैमिली मेंबर या लाइफ पार्टनर के साथ फनी प्रैंक करते हैं, लेकिन दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त ऐसा भी होता है जिसे बार बार प्रैंक करने के नए नए आइडिया दिमाग में आते रहते हैं. आपने सोशल मीडिया पर कई तरह के प्रैंक वीडियो देखे होंगे, चाहे वो 'पापा मैं फेल हो गया' बोलकर मार खाना हो या फिर वाइफ को 'शिमला घुमाऊंगा' बोलकर 'शिमला मिर्च को फर्श पर घुमा देना' हो. प्रैंक अक्सर सरप्राइज के साथ साथ फनी और फूल मोमेंट का मिक्सचर हैं. इस बार जो प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो जितना फनी है उतना ही खतरनाक भी है. चलिए जानते हैं इस शख्स ने दोस्तों के साथ कैसा प्रैंक किया.

सिलेंडर वाला प्रैंक वीडियो
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स गैस सिलेंडर (शायद खाली सिलेंडर) लेता है और उसपर थोड़ा सा ज्वलनशील पदार्थ डालता है और फिर आग लगाने की कोशिश करता है. दरअसल, उससे कुछ ही दूरी पर चेयर पर 3 दोस्त बैठे होते हैं और ये दीवार के पीछे छुपकर इस खतरनाक प्रैंक की प्लानिंग करता है. सबसे पहले ये एक छोटा गैस सिलेंडर लेता है और फिर उसपर एक ज्वलनशील पदार्थ डालता है. ये यहीं पर नहीं रुकता है अब ये शख्स अपनी जेब से लाइटर निकालता है और सिलेंडर में आग लगा देता है. जैसे ही सिलेंडर में आग लगती है ये शख्स उस सिलेंडर को दोस्तों के पास फेंक देता है.
कैसे जान बचाकर भागे दोस्त?
जैसे ही जलता हुआ सिलेंडर दोस्तों के पास पहुंचता है उनके बीच हड़कंप मच जाता है और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं. इस दौरान एक दोस्त भागने के चक्कर में टेबल के ऊपर ही गिर जाता है. अब ये जितना फनी लगता है उतना ही खतरनाक भी है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @elpadrinotv_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 7.8 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

