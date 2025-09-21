बीच पर चल रहा था प्री-वेडिंग शूट, दूल्हा-दुल्हन बनवा रहे थे वीडियो, तभी कैमरे में कैद हुआ ऐसा सीन, देखकर दंग रह गए लोग

Viral Video: शादी से पहले प्री-वेडिंग शूट अब हर कपल की खास तैयारी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन कभी-कभी ये रोमांटिक पलों को कैद करने का मौका अचानक मजाक या हादसे में बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीच पर शूटिंग कर रहे दूल्हा-दुल्हन अचानक गिर पड़ते हैं. ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए.

समुद्र किनारे हो रहा था शूट

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @solotravelerstosoulmates पर पोस्ट किया गया है, जिसे कपल खुद चलाता है. लड़के का नाम साई साल्गांवकर और लड़की का नाम आकांक्षा लाखोरकर है. ये दोनों अक्सर प्यारे और रोमांटिक वीडियोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में पोस्ट किए गए उनके प्री-वेडिंग शूट में कपल समुद्र किनारे शूट करता नजर आया. वीडियो में आकांक्षा आगे-आगे भागती है और साई पीछे-पीछे दौड़ते हुए उसे पकड़ लेता है. इसके बाद वह आकांक्षा को बाहों में भरकर गोल-गोल घुमाने लगता है.

अचानक बिगड़ा संतुलन और हुई गिरावट

रोमांटिक पल को कैद करने का ये सीन अचानक हादसे में बदल गया. जैसे ही साई ने आकांक्षा को घुमाना शुरू किया, उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों पत्थरों पर जा गिरे. देखने से लगा कि उन्हें चोट आई होगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी. इस पूरे वीडियो को मजेदार बनाने के लिए WWE की साउंड इफेक्ट डाली गई है, जिससे इसे देखने वाले हंसी नहीं रोक पाए. हादसे के बावजूद वीडियो को हास्य के रूप में एडिट किया गया और इसी वजह से यह तेजी से वायरल हो गया.

लाखों व्यूज और ढेरों प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को अब तक 92 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. हजारों यूजर्स ने कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. एक ने मजाक में लिखा, "लगता है शादी की डेट अब पोस्टपोन करनी पड़ेगी." दूसरे ने लिखा, "दोनों की परफॉर्मेंस सच में कमरतोड़ थी." वहीं किसी ने कहा, "प्यार में गिरने से पहले बीच पर ही गिर गए." कई लोगों ने हंसने वाले इमोजी शेयर किए तो कुछ यूजर्स ने पूछा कि कपल ठीक तो है ना. एक शख्स ने मजाक में लिखा, "गिर-गिरकर ही जिंदगी सिखाती है."