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Hindi Newsजरा हटकेशादी हो रही है या क्राइम पेट्रोल की शूटिंग? पानी में लाश की तरह लेटे दूल्हा-दुल्हन; लोगों ने लिए मजे

शादी हो रही है या 'क्राइम पेट्रोल' की शूटिंग? पानी में लाश की तरह लेटे दूल्हा-दुल्हन; लोगों ने लिए मजे

Pre Wedding Shoot Viral: सोशल मीडिया पर एक प्री-वेडिंग शूट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल उथले पानी में लेटा हुआ नजर आता है. दोनों आंखें बंद करके ऐसे पोज दे रहे हैं जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:53 AM IST
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शादी हो रही है या 'क्राइम पेट्रोल' की शूटिंग? पानी में लाश की तरह लेटे दूल्हा-दुल्हन; लोगों ने लिए मजे

Weird Wedding: आजकल हर कपल कुछ अलग और हटके करना चाहता है ताकि उनका वीडियो वायरल हो सके. इसी होड़ में अब शूट्स पहले से ज्यादा एक्सट्रीम और जोखिम भरे हो गए हैं. पानी में लेटना, ट्रकों के ऊपर से कूदना या खतरनाक लोकेशन पर शूट करना अब आम होता जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि अब शादी के एल्बम नहीं, बल्कि फिल्मी ट्रेलर बनाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक प्री-वेडिंग शूट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल गंदे पानी में तैरता हुआ नजर आता है. दोनों आंखें बंद करके ऐसे पोज दे रहे हैं जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो. उनके आसपास कैमरा टीम अलग-अलग एंगल से शूट करने में लगी है. यह सीन इतना अजीब लग रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि यह रोमांटिक शूट है या कुछ और.

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क्यों कहा जा रहा है इसे ‘बहुत ज्यादा अजीब’?

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने इसे ‘ओवर क्रिएटिव’ और ‘अजीब’ बताया. पहले जहां प्री-वेडिंग शूट में साधारण और कैंडिड मोमेंट्स दिखते थे, अब यह पूरी तरह सिनेमैटिक और ड्रामेटिक हो चुका है. लोग कह रहे हैं कि अब यह प्यार से ज्यादा एक्टिंग और वायरल होने का खेल बन गया है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि यह शादी है या किसी क्राइम शो का ट्रेलर.

 

 

इस वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कुछ लोगों को यह क्रिएटिव और नया लगा, तो कई लोगों ने इसे अजीब और असहज बताया. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि पहली नजर में उन्हें लगा यह कोई दुखद घटना का वीडियो है. वहीं कई लोगों ने साफ-सफाई और आराम को लेकर भी सवाल उठाए. एक ने कमेंट में लिखा, "7 बजे शादी और 6:30 बजे मर्डर मिस्ट्री." कई लोग मानते हैं कि अब प्री-वेडिंग शूट कपल की भावनाओं से ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट बन गया है. हर कोई लाइक्स और व्यूज के पीछे भाग रहा है, जिससे असली भावनाएं कहीं पीछे छूटती नजर आ रही हैं. यही वजह है कि लोग अब इन ट्रेंड्स पर सवाल उठाने लगे हैं.

क्या पहले भी ऐसे ट्रेंड्स हुए हैं?

यह पहली बार नहीं है जब प्री-वेडिंग शूट पर विवाद हुआ हो. इससे पहले भी अंडरवॉटर शूट, एक्शन स्टाइल वीडियो और फिल्मी रीक्रिएशन को लेकर बहस हो चुकी है. धीरे-धीरे यह ट्रेंड इतना आगे बढ़ गया है कि अब हर कोई कुछ नया करने के दबाव में है, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न लगे.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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