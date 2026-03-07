Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हो सकती है महिला, जानें बच्चे पर क्या असर पड़ेगा?

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेPregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हो सकती है महिला, जानें बच्चे पर क्या असर पड़ेगा?

Pregnancy In Space: अक्सर मन में ये सवाल आता है कि स्पेस में इंसानों की लाइफ कैसी होती होगी? ऐसे में आज हम जानेंगे कि क्या अंतरिक्ष में कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है और माइक्रोग्रैविटी का पेट में पल रहे बच्चे पर क्या असर पडेगा?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:30 PM IST
Pregnancy In Space: अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आते रहते हैं. जीरो ग्रेविटी में इंसान की जिंदगी कैसी होगी? ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि क्या स्पेस में प्रेग्नेंसी पॉसिबल है और इससे मां के पेट में पल रहे बेबी पर कैसा असर पड़ेगा? चलिए आज हम इस लेख में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे. 

वैज्ञानिकों के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष में प्रेग्नेंसी पॉसिबल है लेकिन ये बेहद जोखिम भरा, जटिल और वर्तमान में अव्यावहारिक है. एक्सपर्ट्स की मानें तो टेक्निकली स्पेस में कंसीव करना संभव है. क्योंकि इंसानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम माइक्रोग्रैविटी में काम कर सकता है. हालांकि अंतरिक्ष में कंसीव करने में कई बायोलॉजिकल रिस्क हो सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा रिस्क और चिंता ये है कि जीरो ग्रैविटी बढ़ते 'फीटक' पर क्या असर डालेगी.

फीटस क्या है?

फीटस (Fetus) मां के गर्भ में पल रहे शिशु का वह विकासशील रूप है, जो फर्टिलाइजेशन (fertilization) के करीब आठ हफ्ते बाद से लेकर जन्म तक होता है. 

हड्डियों पर बुरा प्रभाव?

दरअसल, धरती की ग्रैविटी मसल्स ग्रोथ और हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने में मेन रोल प्ले करती है. ऐसे में अगर बच्चा जीरो ग्रैविटी में मां के पेट में पल रहा होगा तो उसकी हड्डियों का विकास प्रभावित होगा और वो कमजोर हो सकती हैं. इसके अलावा मसल्स ग्रोथ भी नॉर्मल नहीं होगी.

पैर हो सकते हैं कमजोर?

बॉडी मूवमेंट और पोस्चर में भी ग्रैविटी का रोल होता है. ऐसे में बिना ग्रैविटी ऊपरी शरीर काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जबकि निचला हिस्सा खासतौर से पैर कमजोर रह सकते हैं. ऐसे में बच्चे को पैरों पर चलने में दिक्कत हो सकती है.

डीएनए को हो सकता है नुकसान

दरअसल, अंतरिक्ष में कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं. पूरा अंतरिक्ष इन रेडिएशन से भरा हुआ है. धरती का वातावरण हमें उन रेडिएशन बचाता है. मां के पेट में बढ़ता हुआ भ्रूण रेडिएशन के संपर्क में आने के लिए काफी कमजोर होता है क्योंकि उस समय उसके सेल्स तेजी से बंट रहे होते हैं. ये रेडिएशन जेनेटिक म्यूटेशन के खतरे को बढ़ा सकता है और डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इससे मिसकैरेज, जन्म दोष या समय से पहले डिलीवरी जैसे चांस बन सकते हैं.

ब्रेन डेवलपमेंट पर इफेक्ट

जब ग्रैविटी नहीं होगी तो बॉडी फ्लूइड बॉडी के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने लगता है. यहीं कारण है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहते हैं उनके मुंह पर अक्सर सूजन आ जाती है. इसके अलावा वे खोपड़ी में प्रेशर महसूस करते हैं. ऐसे में मां के पेट में पल रहे फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट को ये काफी प्रभावित कर सकता है. ये ब्रेन डेवलपमेंट के साथ ही न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ और आंखों की रोशनी पर प्रभाव डाल सकता है.

डिलीवरी में होगी ये दिक्कतें

अगर किसी तरह प्रेग्नेंसी पूरी हो गई तो बच्चे को जन्म देना काफी मुश्किल हो सकता है. जैसे बिना ग्रैविटी के फ्लूइड कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी. इसके अलावा लेबर के टाइम धक्का देना या जोर लगाना मां और डॉक्टरों के लिए भी काफी मुश्किल खड़ी कर सकता है. यदि बच्चे का जन्म भी हो गया तो माइक्रोग्रैविटी में पले बच्चे को धरती के वातावरण में ढलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

pregnancy in spaceSpace scienceGK facts

