प्रेग्नेंट लेडी पर फुटबॉल का चढ़ा खुमार, स्टेडियम में ही गूंज गई किलकारी, खबर से मची खलबली

Viral News: इंग्लैंड के एक फुटबॉल स्टेडियम में ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया. 29 साल की की चार्लोट रॉबिन्सन को खुद पता ही नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है. मैच देखने गई थीं कि अचानक टॉयलेट में ही उनके बच्चे ने जन्म ले लिया. स्टेडियम में मौजूद लोगों ने जब यह देखा तो हर तरफ हड़कंप मच गया. लोग हैरानी और खुशी दोनों में डूब गए. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और लोग इसे एक चमत्कार जैसी घटना बता रहे हैं.

फुटबॉल मैच में अचानक बच्चा हुआ जन्म

24 अगस्त को सफ़ोक के कर्कले और पेकफ़ील्ड फुटबॉल क्लब में करीब 600 लोग मैच देखने पहुंचे थे. इसी दौरान चार्लोट रॉबिन्सन को अचानक पेट में दबाव महसूस हुआ और वे टॉयलेट में दौड़ीं. कुछ ही मिनट में उन्हें पता चला कि वे लेबर में हैं और उन्होंने अपने बच्चे का सिर दिखाई दे रहा है. उन्हें पहले समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. चार्लोट ने कहा कि यह उनके लिए पूरी तरह चौंकाने वाला था.

क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी पर डॉक्टरों की राय

डॉक्टर लुईस जेनकिंस ने बताया कि ‘क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी’ एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसमें मां को प्रेग्नेंसी का एहसास ही नहीं होता. ऐसा अनियमित पीरियड्स, हाल ही में बच्चा होना या कुछ मेडिकल स्थितियों जैसे पीसीओएस के कारण हो सकता है. ब्रिटेन में हर साल करीब 2,500 में से एक मामला ऐसा सामने आता है. डॉक्टरों का कहना है कि प्रेग्नेंसी का पता न चलने से मां और बच्चे को खतरा हो सकता है, लेकिन जन्म के बाद पूरी मेडिकल जांच जरूरी होती है. चार्लोट की स्थिति भी ऐसी ही थी. उन्होंने अपने दर्द को पुराने चोट से जोड़ दिया था.

सोशल मीडिया पर चर्चा

जन्म के बाद चार्लोट ने अपने पति मैकाले और सास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क खराब होने के वजह थोड़ी देर हो गई. मैकाले महिलाओं के टॉयलेट में नहीं गए और बाहर इंतजार करते रहे, जबकि उनकी मां ने अंदर का माहौल “पूरी तरह अफरातफरी” बताया. बच्चा हेनरी पहले फुटबॉल की जर्सी में लपेटा गया. सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई. लोग इस घटना पर हैरानी और खुशी दोनों जता रहे हैं. मैकाले ने इसे “अविश्वसनीय” बताया. कई यूजर्स ने इसे चमत्कार कह रहे हैं तो कुछ ने डॉक्टरों की सावधानी की बात की.