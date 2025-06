मैं उल्टी कर दूंगा... प्रेग्नेंट प्रिंसेज ने डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल में किया ऐसा डांस, देखकर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

Prince Harry dancing With Meghan: ससेक्स की डचेस मेगन मार्कल ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें वह और प्रिंस हैरी अपनी बेटी लिलिबेट के जन्म से ठीक पहले नाचते नजर आए. यह वीडियो लिलिबेट के चौथे जन्मदिन पर शेयर किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और कई ने इसकी आलोचना की है.

मेगन और हैरी का अजीब डांस

मेगन ने वीडियो में दिखाया कि वह अस्पताल के बिस्तर के पास "द बेबी मॉमा डांस" गाने पर ट्वर्किंग कर रही हैं, जबकि हैरी हुडी पहनकर उनके साथ नाच रहे हैं. मेगन ने कैप्शन में लिखा, "हमारे दोनों बच्चे अपनी ड्यू डेट से एक हफ्ता लेट थे. जब मसालेदार खाना, टहलना और एक्यूपंक्चर ने काम नहीं किया तो केवल एक ही चीज बाकी थी!" यह वीडियो चार साल पहले का है, जब मेगन लिलिबेट को जन्म देने वाली थीं.

Meghan has shared a video of her and Prince Harry dancing in a hospital as she tried to induce labour “four years ago today”.

