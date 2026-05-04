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Hindi Newsवायरलगंदे डायपर सूंघती और चबाती है ये महिला! प्रेग्नेंसी में लगी ऐसी लत कि डॉक्टर भी रह गए दंग

गंदे डायपर सूंघती और चबाती है ये महिला! प्रेग्नेंसी में लगी ऐसी लत कि डॉक्टर भी रह गए दंग

Pregnant Woman Weird Addiction: दुनिया में अजीबोगरीब आदतों की कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. एक गर्भवती महिला को ऐसी लत लग गई है, जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए. उसे गंदे डायपर सूंघने और चबाने की आदत है, और वह इसे छोड़ नहीं पा रही.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 04, 2026, 10:12 AM IST
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Image credit: instagram/@my_strange_addictionz
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Pregnant Woman Weird Addiction: शौक और आदतें कब 'सनक' में बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन सोशल मीडिया पर एक प्रेग्नेंट महिला की जो कहानी वायरल हो रही है, उसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला को गंदे डायपर (Dirty Diapers) सूंघने और उन्हें चबाने की ऐसी अजीबोगरीब लत लगी है कि वह दिन भर इसी काम में लगी रहती है. यह मामला मशहूर शो माय स्ट्रेंज एडिक्शन (My Strange Addiction) में सामने आने के बाद फिर से चर्चा में है. इस शो में महिला ने खुद अपनी इस डरावनी और घिनौनी आदत का खुलासा किया. आइए, जानते हैं कि आखिर क्यों यह महिला ऐसी जानलेवा और घिनौनी हरकत कर रही है?

कैसे शुरू हुई यह अजीब आदत

रिपोर्ट के अनुसार, यह महिला अमेरिका के न्यूयॉर्क की रहने वाली है. उसने खुद बताया कि उसे यह अजीब आदत कुछ साल पहले लगी थी और धीरे-धीरे यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई. शुरुआत में यह सिर्फ गंध तक सीमित थी, लेकिन बाद में वह डायपर चबाने तक पहुंच गई.

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'जितना ज्यादा गंदा, उतना अच्छा'

महिला ने खुलासा किया कि उसे खास तौर पर ऐसे डायपर पसंद हैं, जिनमें पेशाब ज्यादा हो. उसका कहना है कि 'जितना ज्यादा गंदा डायपर होता है, उसकी गंध उतनी ही ज्यादा पसंद आती है.' वह दोस्तों और जान-पहचान वालों से भी ऐसे डायपर मांग लेती है.

हर समय साथ रखती है डायपर

इस लत का असर इतना ज्यादा है कि महिला हर समय अपने पास डायपर रखती है. उसने बताया कि वह खाना बनाते समय, सोते समय और यहां तक कि बाहर जाते समय भी डायपर अपने साथ रखती है. यह आदत अब उसके लिए सामान्य बन चुकी है, जबकि परिवार के लोग इसे लेकर परेशान हैं.

परिवार और साथी भी हैं हैरान

महिला की इस हरकत से उसके परिवार और करीबी लोग काफी परेशान हैं. उसके पति ने भी चिंता जताई है कि यह आदत अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. कई बार परिवार वालों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह इसे छोड़ नहीं पा रही.

डॉक्टरों ने बताया खतरनाक

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ अजीब आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक समस्या हो सकती है. इसे मेडिकल भाषा में 'पिका' कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति ऐसी चीजें खाने लगता है, जो खाने लायक नहीं होतीं. यह आदत शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ाती है.

टीवी शो में भी आया मामला सामने

यह मामला एक इंटरनेशनल टीवी शो में भी दिखाया गया था, जहां अलग-अलग तरह की अजीब लतों के बारे में बताया जाता है. इस शो में महिला ने खुलकर अपनी आदत के बारे में बताया, जिसके बाद यह मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया. जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स आने लगे. कुछ लोग इसे बेहद अजीब और डरावना बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक गंभीर बीमारी मानते हुए महिला के इलाज की जरूरत बता रहे हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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