सिर्फ 25 हफ्तों में इतना बड़ा पेट कैसे? इस महिला की चौंकाने वाली प्रेग्नेंसी ने इंटरनेट पर मचा दिया हड़कंप

Pregnant Woman: अमेरिका की एक गर्भवती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सिर्फ 25 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में उनका पेट देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि वह ट्रिपलेट्स (तीन बच्चों) को गर्भ में लिए हैं, तो इंटरनेट पर हलचल मच गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:10 AM IST
Pregnancy News: अमेरिका की रहने वाली क्रिस्टी बार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी @bargethebuilder पर एक ऐसा क्लिप शेयर किया, जिसमें उनका पेट सामान्य से कहीं अधिक बड़ा दिख रहा था. यह देखकर यूजर्स हैरान रह गए कि आखिर सिर्फ 25 हफ्ते में किसी का बेबी बंप इतना बड़ा कैसे हो सकता है?

क्या छह महीने की प्रेग्नेंसी में इतना बड़ा पेट हो सकता है?

ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि यह या तो एडिटेड वीडियो है या फिर कोई मेडिकल मिस्ट्री. लेकिन सच्चाई सामने आने पर सबकी हैरानी और बढ़ गई. क्रिस्टी ने बताया कि वह ट्रिपलेट्स, यानी तीन बच्चों की मां बनने वाली हैं. यही वजह है कि उनका पेट सामान्य प्रेग्नेंसी से बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है. वायरल वीडियो में क्रिस्टी अपने टील-कलर के टी-शर्ट को उठाकर अपना पेट दिखाती हैं और कैप्शन में लिखती हैं, “जब आप केवल 25 सप्ताह की गर्भवती हों. लेकिन यह तीन बच्चे हैं!" वीडियो ने अब तक करीब 4 लाख व्यूज और हजारों कमेंट्स हासिल किए हैं.

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

एक यूजर ने लिखा, “मैं तो डर गई!" जबकि दूसरे ने कहा, “बाकी समय के लिए बस आराम करो, तुम्हारा पेट देखकर ही भारीपन महसूस हो रहा है!" इस पर क्रिस्टी ने मजाकिया जवाब दिया, “मैं इस कमेंट को डॉक्टर के नोट की तरह इस्तेमाल करूंगी!" वहीं कई लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा, “तुम सच में सुपरवुमन हो, तीन बच्चों को एक साथ पालना आसान नहीं!"

 

 

डॉक्टरों का क्या कहना है इस पर?

विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रिपलेट प्रेग्नेंसी में महिला का पेट सामान्य गर्भधारण की तुलना में तेजी से बढ़ता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को एक साथ तीन भ्रूणों के लिए पोषण और जगह तैयार करनी होती है. यही वजह है कि 25 हफ्ते में भी क्रिस्टी का बेबी बंप फुल-टर्म जैसा दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

क्या यह वीडियो हर मां के लिए एक प्रेरणा है?

इस वीडियो ने दुनिया भर में यह संदेश दिया कि हर गर्भावस्था अलग होती है, और हर महिला का शरीर अपने तरीके से बदलता है. क्रिस्टी बार्ज का यह सफर न सिर्फ चर्चा का विषय बना, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी — कि मातृत्व एक ऐसी सुपरपावर है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

