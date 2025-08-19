टायर काटा, कार के इंजन में डाला नमक-ग्लिटर...प्रेगनेंट महिला ने एक्स BF से लिया दिल जलाने वाला बदला

Viral News: अमेरिका में एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ऐसा बदला लिया, जो चर्चा का विषय बन गया. महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के कार के इंजन में नमक और ग्लिटर डालकर खराब कर दिया. साथ ही, टायर को भा काट दिया.पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया है.
Trending News: अमेरिका के केंटकी राज्य से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक प्रेगनेंट महिला ने गुस्से में आकर अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की कार का बुरा हाल कर दिया. इसके बाद पुलिस ने 31 साल की स्टेफनी कार्लक्विस्ट को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि जुलाई में झगड़े के बाद उसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की कार को भारी नुकसान पहुंचाया था. पहले 6 जुलाई को बहस के दौरान उसने कार का टायर काट दिया. इसके बाद 15 जुलाई को उसने कार में नमक डाल दिया, एयर कंडीशनर के वेंट में ग्लिटर भर दिया, शीशा तोड़ दिया और रेडियो स्क्रीन को खराब कर दिया.
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस नुकसान की कीमत करीब 12,465 डॉलर (लगभग 10 लाख रुपये) आंकी गई है और कार को टोटल लॉस घोषित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि स्टेफनी ने खुद कुछ तोड़फोड़ की बात उस टो ट्रक ड्राइवर को भी मानी, जो कार को मौके से हटाने आया था.
ये घटनाएं दो अलग-अलग तारीखों पर हुईं, जिनमें से पहली टायर की कटाई 6 जुलाई को एक बहस के दौरान हुई थी. पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक, बाकी नुकसान 15 जुलाई को पहुंचाया गया. न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार्लक्विस्ट ने बाद में ये हरकतें कबूल कीं.
हालांकि, घटना के बाद कार्लक्विस्ट ने अपने पूर्व प्रेमी की मां से कॉन्टैक्ट करके उन्हें घटना की जानकारी दी. बाद में उसने इंस्टाग्राम के जरिए अपने पूर्व प्रेमी से माफी मांगी और अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े तनाव को अपनी इस हरकत की वजह बताया.
पूछताछ के दौरान कार्लक्विस्ट ने पुलिस को विंडशील्ड टूटने और वेंट में ग्लिटर डालने की जिम्मेदारी कबूल की. लेकिन बाकी नुकसान का कारण उसने गाड़ी में तेल बदलने और सर्विस में हुई देरी को जिम्मेदार बताया. बाद में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर गंभीर आपराधिक शरारत का आरोप लगाया गया. उसे 12,000 डॉलर की जमानत पर मैडिसन काउंटी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. उनकी गिरफ्तारी के बाद की स्थिति ने तब ध्यान आकर्षित किया, जब उन्होंने अपनी बुकिंग फोटो के लिए एक उल्लेखनीय मुस्कान के साथ पोज दिया, जो हिरासत केंद्र में उनकी आधिकारिक तस्वीर का हिस्सा बन गया.