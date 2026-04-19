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Hindi Newsजरा हटकेअब मेरी जिम्मेदारी, अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी प्रेग्नेंट महिला, फरिश्ता बनकर आई ये लड़की

'अब मेरी जिम्मेदारी', अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी प्रेग्नेंट महिला, फरिश्ता बनकर आई ये लड़की

Viral Video: एक प्रेग्नेंट म​हिला मंदिर के बाहर पैसे मांग रही थी. ये महिला अपना अल्ट्रासाउंड करवाकर देखना चाहती थी कि उसके पेट में पल रहा बेबी सही है या नहीं. महिला के पास एक लड़की फरिश्ता बनकर आई और ऐसी मदद की कि लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:37 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @suchisharmaaa
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @suchisharmaaa

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक महिला मंदिर के बाहर बैठी है. इस दौरान वहां एक लड़की आती है और उसे आटे का एक बड़ा पैकेट देती है. इस दौरान महिला आटा लेने से मना करती है और कहती है कि उसे पैसे चाहिए. इसके बाद महिला कहती है आप आटा लीजिए पैसे भी दुंगी. जब ये लड़की पैसे लेने की वजह पूछती है तो महिला कुछ ऐसा बताती है जिसे सुन लड़की दंग रह जाती है. 

महिला ने बताया कि वो अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है. महिला ने बताया कि उसका पति यहां नहीं है और वो 8 महिने की गर्भवती है. महिला ने अभी तक एक बार भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया. इतना सुनते ही लड़की तुरंत महिला को एक प्राइवेट हॉपिस्टल ले गई और वहां जाकर पता चला कि बिना पति के आधार कार्ड के अल्ट्रासाउंड नहीं होगा. 

सरकारी हॉस्पिटल में कराया अल्ट्रासाउंड

इसके बाद लड़की महिला को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची और अल्ट्रासाउंड कराया. जब महिला को पता चला कि बेबी बिल्कुल सही है तो महिला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान छा गई. वीडियो में लड़की महिला से कहती है कि आप 30 मई को मां बनोगी.

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"अब तुम हमारी जिम्मेदारी"

महिला एक झुग्गी में रहती है. लड़की ने महिला को फल दिलाए और गर्मी से बचने के लिए एक कूलर खरीदकर दिया. इसके बाद वो राशन की दुकान पर लेकर गई और बोली- कुछ भी खत्म हो जाए तो बता देना आज से तुम हमारी जिम्मेदारी हो. आखिर में महिला बोली आप फरिश्ता बनकर आई हो.

1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @suchisharmaaa नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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