प्रेमानंद जी महाराज की काली-काली दाढ़ी, छोटे-छोटे बाल... आखिरकार मिल ही गया ये पुराना अद्भुत Video; देखें क्या कहा?

Premanand ji Maharaj Old Video: वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. 30 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स हैं और रोजाना उन्हें सुनना पसंद करते हैं. कई सारे लोग उनके दर्शन करे लिए मथुरा के वृंदावन में जाते हैं. उनसे मिलने के लिए लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है. उनके द्वारा सुझाए गए बातों को लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जीवन आनंदमय और सुखमय हो. फिलहाल, प्रेमानंद जी महाराज का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा.

प्रेमानंद जी का कैसा है पुराना वीडियो?

प्रेमानंद जी महाराज का एक बेहद ही पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह काफी यंग नजर आ रहे हैं. दरअसल, इस पुराने वीडियो में उनके छोटे-छोटे बाल हैं और काली-काली दाढ़ी दिखाई दे रही है. इस पुराने वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ जी के दर्शन को लेकर चर्चा कर रहे हैं. किसी ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर रखा था और अब जैसे ही इंटरनेट पर पोस्ट किया तो लोग देखने के लिए व्याकुल हो उठे.

वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा?

वायरल होने वाले इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार जो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले, बिहारी जी का दर्शन कर लेगा वो कभी भी नरक नहीं जाएगा. एक बार, वो चाहे जैसे भी दर्शन करे. ये कोई मूर्ति थोड़ी है. साक्षात ठाकुर जी हैं. बस ये है कि अगर हम उनके दर्शन करना चाहें और ललक के साथ करें तो फिर और सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए. और कहीं वो अपनी कृपा करके हमें वो नेत्र दे दें जिनसे उनके दर्शन होते हैं तब तो जीव की क्षमता ही नहीं कि रूप झेल पाए जिस रूप में वो विराजमान हैं. साक्षात विराजमान हैं, साक्षात.

प्रेमानंद जी महाराज के इस वायरल वीडियो को _krishnaavaani ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लाखों लाइक्स-कमेंट्स मिले. कई सारे लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, "ये कोई मूर्ति थोड़ी है. साक्षात ठाकुर जी हैं. यह सुनकर मन प्रसन्न हो गया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "राधे राधे." ऐसे ही कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.