प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी पेंटिंग, मानों दे रहे हों साक्षात दर्शन; इस लड़के ने कर दिया कमाल
Advertisement
trendingNow12914484
Hindi Newsजरा हटके

प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी पेंटिंग, मानों दे रहे हों साक्षात दर्शन; इस लड़के ने कर दिया कमाल

Premanand Ji Maharaj Ki Painting Video: इस लड़के ने प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी पेंटिंग बनाई है जैसे वो साक्षात दर्शन दे रहे हों. अब ये पेंटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी पेंटिंग, मानों दे रहे हों साक्षात दर्शन; इस लड़के ने कर दिया कमाल

Viral Video: अपना हुनर दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. कई लोगों ने इसका सही यूज किया और स्टार बन गए. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और फेमस हो जाते हैं. कोई सिंगिंग करता है तो कोई अपने डांस से लोगों का दिल जीत रहा है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आर्ट के भी वीडियो खूब वायरल होते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसमें एक लड़के ने प्रेमानंद जी महाराज की अद्भुत तस्वीर बनाई है.
यह भी पढ़ें: 108 बार 'जय श्री राम' लिखो और खाओ फ्री गोलगप्पा, पानीपुरी वाले ने जीत लिया इन बच्चों का दिल

कैसे बनाई ये पेंटिंग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का प्रेमानंद जी महाराज की पेंटिंग बना रहा है. वह सबसे पहले एक सफेद पेंटिंग फ्रेम पर हल्का पीला रंग बिखेरता है. उसके बाद ये फ्रेम के ऊपर के हिस्से में कलर को और डार्क करता है. इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज की दाढ़ी के बालों को पेंट करता है. जिसके लिए काले और सफेद रंग का यूज करता है. इसके बाद स्किन कलर से हाथों और चेहरे को रंग देता है और बाद में हाथों के बालों के लिए काले और सफेद रंग का यूज करता है. इसके बाद पीले रंग के गाढ़े पेस्ट से महाराज जी के माथे पर त्रिपुंड बनाता है. इसके बाद वो पूरी पेंटिंग कैमरे में दिखाता है. पेंटिंग इतनी शानदार बनती है कि मानों साक्षात प्रेमानंद जी महाराज बैठे हों. 
यह भी पढ़ें: श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @swastik_pandey_arts नाम के अकाउंट से डाला गया है और ये वीडियो अब खूब पसंद भी किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 96 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 5.4 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 

पेंटिंग देखकर क्या बोले लोग?
इस शानदार पेंटिंग की वीडियो देखकर लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत है." दूसरे यूजर ने लिखा, "AI इसको कभी अचीव नहीं कर सकता है." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

premanand ji maharajpaintingViral Videotrending reel

Trending news

Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 LIVE: 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की होगी वोटिंग, NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने की पूजा-अर्चना, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 LIVE: 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की होगी वोटिंग, NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने की पूजा-अर्चना, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
;