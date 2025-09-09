प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी पेंटिंग, मानों दे रहे हों साक्षात दर्शन; इस लड़के ने कर दिया कमाल

Viral Video: अपना हुनर दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. कई लोगों ने इसका सही यूज किया और स्टार बन गए. सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और फेमस हो जाते हैं. कोई सिंगिंग करता है तो कोई अपने डांस से लोगों का दिल जीत रहा है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आर्ट के भी वीडियो खूब वायरल होते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसमें एक लड़के ने प्रेमानंद जी महाराज की अद्भुत तस्वीर बनाई है.

कैसे बनाई ये पेंटिंग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का प्रेमानंद जी महाराज की पेंटिंग बना रहा है. वह सबसे पहले एक सफेद पेंटिंग फ्रेम पर हल्का पीला रंग बिखेरता है. उसके बाद ये फ्रेम के ऊपर के हिस्से में कलर को और डार्क करता है. इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज की दाढ़ी के बालों को पेंट करता है. जिसके लिए काले और सफेद रंग का यूज करता है. इसके बाद स्किन कलर से हाथों और चेहरे को रंग देता है और बाद में हाथों के बालों के लिए काले और सफेद रंग का यूज करता है. इसके बाद पीले रंग के गाढ़े पेस्ट से महाराज जी के माथे पर त्रिपुंड बनाता है. इसके बाद वो पूरी पेंटिंग कैमरे में दिखाता है. पेंटिंग इतनी शानदार बनती है कि मानों साक्षात प्रेमानंद जी महाराज बैठे हों.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @swastik_pandey_arts नाम के अकाउंट से डाला गया है और ये वीडियो अब खूब पसंद भी किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 96 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 5.4 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

पेंटिंग देखकर क्या बोले लोग?

इस शानदार पेंटिंग की वीडियो देखकर लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत है." दूसरे यूजर ने लिखा, "AI इसको कभी अचीव नहीं कर सकता है."

