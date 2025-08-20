सृष्टि छोड़ो, तुम अपने बैलेंस की चिंता करो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को सिखाया ऐसा सबक, नहीं भूल पाएगा कोई
सृष्टि छोड़ो, तुम अपने बैलेंस की चिंता करो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को सिखाया ऐसा सबक, नहीं भूल पाएगा कोई

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:25 PM IST
सृष्टि छोड़ो, तुम अपने बैलेंस की चिंता करो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को सिखाया ऐसा सबक, नहीं भूल पाएगा कोई

Premanand Ji Maharaj Video: प्रेमानंद जी महाराज की वाणी हर उम्र के श्रोताओं के दिल को छू लेती है. लोग न केवल उन्हें सुनना पसंद करते हैं बल्कि उनकी कही बातों को जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं. खास बात यह है कि जब भी कोई शंका या जिज्ञासा लेकर उनके पास जाता है, तो वे धैर्य और विधि-पूर्वक उसका समाधान बताते हैं. इस बार भी उनके सामने एक ऐसा प्रश्न आया जो अक्सर लोगों के मन में तो रहता है लेकिन वे झिझक के कारण पूछ नहीं पाते. किसी ने कहा कि सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए इंसान नॉन-वेज का सेवन करते हैं. ऐसे में प्रेमानंद महाराज ने बेहतरीन जवाब दिया जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग खुल जाएगा.

सृष्टि के बैलेंस पर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा?

प्रेमानंद जी महाराज ने सृष्टि के बैलेंस पर कहा, "यह कहते हो कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि की बैलेंस बिगड़ जाएगी तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो. जब तुम्हारा बैलेंस परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. परमात्मा का तीन कार्य है- सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना. वो काल का भी काल है, वो महाकाल है. वो जिस वक्त जैसा चाहता है, वो बैलेंस बनाता है. सृष्टि का बैलेंस बनाना उनका कार्य है. हमारा कार्य नहीं है. हमारा काम उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है."

 

 

प्रेमानंद जी महाराज ने पाप करने वालों को चेताया

किसी ने सवाल किया कि अगर कोई मुर्गा-मछली का सेवन करते हैं तो क्या उनकी मनोकामना पूरी होगी? इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने अच्छे से लोगों को समझाया. प्रेमानंद जी की बातें हर कोई एकाग्र होकर सुनता है. इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, "मनोकामना की पूर्ति चाहिए तो हमें गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि जो हम कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे. पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है." प्रेमानंद जी ने आगे कहा, "अगर आप मुर्गा-मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा. चाहे आप हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ. जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो. गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन करते हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले."

प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी कहा, "मनोकामना की पूर्ति चाहिए तो आपको ये गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें तो मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी. निश्चित पूर्ण हो जाएगी. आप किसी भी मंदिर में मत जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, घर में भगवान आ जाएंगे."

