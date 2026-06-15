Macron Aari Aari Tweet: जब दो देशों के नेता मिलते हैं, तो अक्सर गंभीर बातें, बिजनेस डील्स और कूटनीति की चर्चा होती है. लेकिन जब भारत और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तो बात सिर्फ फाइटर जेट्स या समझौतों तक नहीं रुकती, बल्कि इसमें दोस्ती का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी की इस शानदार यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट डाला, जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया.
मैक्रों ने भारत-फ्रांस के गहरे रिश्तों को दिखाने के लिए 'धुरंधर' फिल्म के मशहूर गाने 'आरी आरी' का सहारा लिया. यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में पीएम मोदी के स्वागत से लेकर दोनों नेताओं की गर्मजोशी की झलकियां थीं. लेकिन सबसे मजेदार बात इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक था. मैक्रों ने इसके लिए 'धुरंधर' एल्बम के सुपरहिट पंजाबी रीमिक्स गाने 'आरी आरी' को चुना. विदेशी नेता पोस्ट में ऐसा देसी तड़का देखकर लोग अपनी खुशी नहीं रोक पा रहे.
पीएम मोदी की 'नाइस विजिट' की तारीफ
मैक्रों ने सिर्फ गाना ही नहीं लगाया, बल्कि कैप्शन में पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद 'नाइस विजिट' बताया. उन्होंने लिखा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच के मजबूत और गहरे होते रिश्तों को दिखाता है. रक्षा, तकनीक और संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैक्रों का यह अंदाज दिखाता है कि वो भारत के साथ केवल कागजी रिश्ते नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव भी महसूस करते हैं.
सोशल मीडिया पर आ गए मजेदार कमेंट्स
जैसे ही मैक्रों का यह पोस्ट इंटरनेट पर आया, भारतीय यूजर्स ने इस पर कमेंट्स की बौछार कर दी. कोई लिख रहा है कि 'मैक्रों भाई तो पूरे इंडी-पॉप फैन निकले', तो कोई कह रहा है कि 'अब फ्रांस के साथ दोस्ती और भी पक्की हो गई है'. इस गाने के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और लोग फ्रांस के राष्ट्रपति की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल ट्रेंड बन चुका है.
फ्रांस हमेशा से भारत का एक बेहद भरोसेमंद साथी रहा है. चाहे वो मुश्किल वक्त हो या रक्षा समझौतों की बात, फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है. इस यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है. लेकिन मैक्रों ने जिस तरह से सॉफ्ट पावर और संगीत का इस्तेमाल करके भारत के लोगों को मैसेज दिया है, उसने इस कूटनीतिक रिश्ते को एक पर्सनल टच दे दिया है.