अजगरों का ‘प्रेसिडेंट हाउस’! बेनिन का वो रहस्यमयी मंदिर जहां सांपों को मिलता है VIP ट्रीटमेंट

पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में स्थित पायथन मंदिर में सांपों को देवता माना जाता है. यहां करीब 60 अजगर खुले घूमते हैं और लोग उनका सम्मान करते हैं. रात में वे शिकार करते हैं, जबकि दिन में यह मंदिर पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन जाता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:48 PM IST
दुनिया में ज्यादातर लोग सांपों को देखते ही डर जाते हैं और उनसे दूर भागने लगते हैं. लेकिन पश्चिम अफ्रीका के छोटे से देश बेनिन में एक ऐसी जगह है जहां सांपों को देखकर लोग घबराते नहीं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं. यहां मौजूद प्रसिद्ध पायथन मंदिर में अजगरों को खास सम्मान दिया जाता है. इस मंदिर में सांप केवल रहते ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके में खुलेआम घूमते भी हैं. हैरानी की बात यह है कि जब ये अजगर किसी घर में पहुंचते हैं तो लोग डरने के बजाय उन्हें सम्मान के साथ वापस मंदिर तक छोड़ आते हैं. इसी वजह से यह मंदिर दुनिया भर में बेहद अनोखा माना जाता है.

वोडुन परंपरा में सांपों को देवता माना जाता है

बेनिन का यह मंदिर वोडुन आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. यहां सांपों को डर या खतरे का प्रतीक नहीं बल्कि सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक समझा जाता है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि “दान” नाम का एक दिव्य इंद्रधनुषी सर्प हमारी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सेतु का काम करता है. इसी आस्था के कारण मंदिर में रहने वाले अजगरों को पालतू जानवर नहीं बल्कि देवता का रूप मानकर पूजा जाता है. श्रद्धालु मानते हैं कि इन सांपों का सम्मान करने से जीवन में सुरक्षा और सुख-समृद्धि मिलती है.

राजा की जान बचाने की कहानी से जुड़ा इतिहास

इस मंदिर के पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कथा भी जुड़ी है. माना जाता है कि 1700 के दशक में ओउइदाह के राजा दुश्मनों से बचते हुए जंगल में छिप गए थे. उस समय अचानक कई अजगरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और दुश्मनों की नजरों से छिपा दिया. इससे राजा की जान बच गई. इस घटना के बाद राजा ने आभार व्यक्त करते हुए पायथन मंदिर बनवाया. तब से यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया है और आज भी यहां सांपों को विशेष सम्मान दिया जाता है.

रात में शिकार, दिन में मिलता है सम्मान

इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां रहने वाले करीब 60 रॉयल पायथन को पुजारी सीधे खाना नहीं खिलाते. रात होने पर इन सांपों को शहर में खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वे खेतों और घरों के आसपास जाकर चूहों और कीड़ों का शिकार कर सकें. सुबह होने पर ये सांप वापस मंदिर में लौट आते हैं. अगर कोई अजगर किसी घर में चला भी जाए तो लोग घबराते नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ वापस मंदिर तक छोड़ आते हैं. इस तरह इंसानों और सांपों के बीच एक अनोखा रिश्ता यहां देखने को मिलता है.

पर्यटन और रोमांच का खास केंद्र

आज पायथन मंदिर केवल आस्था का स्थान ही नहीं बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन चुका है. दुनिया भर से पर्यटक यहां इन शांत स्वभाव के अजगरों को देखने आते हैं. मंदिर के गाइड खास रस्म के बाद पर्यटकों को सांपों को अपने गले में डालकर फोटो खिंचवाने की अनुमति भी देते हैं. इस दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि इंसानों और सांपों दोनों को कोई नुकसान न पहुंचे. यही अनोखा अनुभव इस मंदिर को दुनिया के सबसे अलग और रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में शामिल करता है. 

