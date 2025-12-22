Advertisement
लंच बॉक्स की जगह कुकर उठा लाया ये छात्र, बैग खुलते ही पूरे क्लासरूम में फटा हंसी का बम

Viral Video: सोशल मीडिया पर जो क्लासरूम(Classroom) का वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. जहां सब बच्चे टिफिन बॉक्स(Tiffin Box) लेकर आए थे, वहीं एक छात्र टिफिन बॉक्स की जगह पूरा कुकर ही ले आया. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:34 AM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर क्लासरूम के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते नजर आते हैं तो कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं जो समझ से परे होती है पर फनी होती है. इसके अलावा बच्चे टीचर के साथ मस्ती करते हैं तो कई बार टीचर ही बच्चों का प्रैंक कर देते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो थोड़ा अलग है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि क्लासरूम में छात्र एक दूसरे का टिफिन बॉक्स देख रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जी हां, एक छात्र के बैग में कुकर रखा था. 

छात्र के बैग में क्या मिला?
आप अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए कैसे जब लंच होता था तब सब दोस्त मिलकर आपस में मौज मस्ती करते थे और एक दूसरे की क्लास भी लगाते थे. इस दौरान एक साथ लंच करने का मजा ही कुछ और था. जबकी मम्मी अलग अलग डिश बनाकर भेजती थीं और लंच में एक साथ कई रसोई और मां के हाथ का स्वाद मिलता था. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल है जिसमें लंच के दौरान छात्र मौज मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे के बैग में देख रहे हैं कि कौन लंच लाया है और कौन नहीं लाया है. इस दौरान एक छात्र वीडियो भी बनाता है तभी कैमरे में वो दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जब एक छात्र के बैग में खाने का टिफिन दिखा और दूसरे के बैग में कुकर ही रखा था. कुकर देखने के बाद सभी छात्र जोर से हंसने लगे. अब स्कूल में कुकर लेकर जाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और यूजर्स इस वीडियो को जमकर पसंद कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: खुद को मिस्टर इंडिया समझ छिपकर ले रहा था क्लास में एंट्री, मास्टर जी ने ऐसे सेट की फिल्डिंग

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट की वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nirbheek.dubey नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 79 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इससे बाला था बिरयानी थोड़ी ज्यादा लाना और ये पूरा प्रेशर कुकर ही ले आया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

