Video: कुकर में बनाई चाय, गिलास में डालते समय गिरी और फिर सब ने ऐसे चखा Tea-Bread का स्वाद, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
Video Viral: कुकर में चाय बनाने और जिस तरह से तीन दोस्त मिलकर चाय-ब्रेड खाते हैं, इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:13 PM IST
Video: महिला और पुरुषों में जब बात आती है चौका-चूल्हा संभालने की तो अक्सर इस मामले में महिलाएं आगे रहती हैं जबकि, पुरुष ये काम कर तो लेते हैं लेकिन इनका तरीका थोड़ा निराला होता है. इन्हें मतलब सिर्फ पेट भरने से होता है. महिलाओं को हर काम परफेक्ट चाहिए होता है जबकि, पुरुषों को मतलब सिर्फ काम के होने से है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे ये तो साफ है कि जहां लड़के हैं वहां कुछ बवंडर होना ही है.

कुकर में बना दी चाय

आमतौर पर चाय को पैन में बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अगर लड़के हो और ऊपर से बैचलर तो वो कटोरी, गिलास, भगोने या किसी भी बर्तन में चाय बना सकते हैं. वायरल वीडियो में तो कुकर में चाय बनाते हुए देखा जा रहा है. 3 दोस्तों के लिए एक दोस्त कुकर में चाय बनाता दिख रहा है और वो करीब एक गिलास चाय बनाता है.

कुकर से गिलास में छानते ही गिरी चाय

कुकर में चाय बनाने तक तो ठीक था लेकिन जब लड़का चाय को गिलास में डालता है तो उससे पूरा गिलास ही गिर जाता है और चाय पूरे फर्श पर हो जाती है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम के थ्रेड्स पर साझा किया गया है जिसमें 3 दोस्त एक साथ दिख रहे हैं और कुकर में बनी चाय का स्वाद आखिर गिरने के बाद भी चख लेते हैं.

फर्श पर गिरी चाय, फिर भी चखा चाय का स्वाद

इस वीडियो को देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं. कुकर में चाय बनाने से निराला काम ये किया कि सभी ने ब्रेड को फर्श पर गिरी चाय में डुबोकर खा लिया. इस पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट रहे. एक यूजर ने लिखा कि कैसी लगी अपनी मेहनत. दूसरे यूजर ने कमेंट किया- कुकर में चाय कौन बनाता है, बेजती करा दिए. कुछ ऐसे यूजर्स रहे जिन्होंने गिरी चाय में ब्रेड डुबोकर खाने पर नाराजगी जताई.

