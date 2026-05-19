इस देश का प्रधानमंत्री ही हो गया था गायब, फिर कभी नहीं दिखाई दिया, जानें कैसे और क्यों हुआ ये सब?

Missing Prime Minister: किसी देश का प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने बीच पर जाए और अचानक समंदर की लहरों के बीच गायब हो जाए? सुनने में यह किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हेरोल्ड होल्ट की, जो 17 दिसंबर 1967 की एक दोपहर मेलबर्न के पास चेविओट बीच पर तैरने उतरे और फिर कभी वापस नहीं लौटे. पांच दशकों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी एक सिटिंग वर्ल्ड लीडर का इस तरह गायब होना इतिहास का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य बना हुआ है.

दोस्तों के सामने ही आंखों से ओझल हुए पीएम

दिसंबर की उस सुहानी सुबह 59 साल के हेरोल्ड होल्ट अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ समुद्र किनारे फुर्सत के पल बिताने पहुंचे थे. होल्ट को समंदर से बेहद प्यार था और वे एक बेहतरीन तैराक माने जाते थे. उस दिन चेविओट बीच पर समंदर की लहरें आम दिनों से कहीं ज्यादा उग्र और खतरनाक थीं. इसके बावजूद होल्ट ने पानी में उतरने का फैसला किया. किनारे पर खड़े उनके दोस्त उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक समंदर की तेज लहरों और खतरनाक अंडरकरंट्स ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते वे लहरों के नीचे चले गए और हमेशा के लिए ओझल हो गए.

इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन

प्रधानमंत्री के गायब होने की खबर फैलते ही पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया. देश के प्रधानमंत्री को ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सेना, पुलिस के गोताखोर, हेलीकॉप्टर, नौसेना के जवान और स्थानीय रेस्क्यू टीमों को काम पर लगा दिया गया. यह उस समय के ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन्स में से एक था. कई दिनों तक समंदर के कोने-कोने को छाना गया और तटीय इलाकों में तलाशी ली गई. लेकिन कुदरत का क्रूर मजाक देखिए, इतनी बड़ी खोजबीन के बाद भी हेरोल्ड होल्ट का शव कभी बरामद नहीं किया जा सका.

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शीत युद्ध की राजनीति और साजिश की थ्योरीज

होल्ट का इस तरह गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया था. यह वो दौर था जब दुनिया में शीत युद्ध चरम पर था. होल्ट ने वियतनाम युद्ध में अमेरिका का खुलकर साथ दिया था और अमेरिकी गठबंधन को मजबूत किया था. ऐसे में जब उनकी लाश नहीं मिली, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. लोगों ने अजीबोगरीब कॉन्सपिरेसी थ्योरीज बनानी शुरू कर दीं. किसी ने कहा कि उन्हें एक विदेशी सबमरीन ने किडनैप कर लिया है, तो किसी ने दावा किया कि वे जासूस थे और चुपके से चीन भाग गए. हालांकि, इन दावों का कोई सबूत नहीं मिला और इन्हें खारिज कर दिया गया.

जांच रिपोर्ट और समंदर का वो जानलेवा सच

तमाम अफवाहों के बीच जब आधिकारिक जांच की गई, तो एक्सपर्ट्स इसी नतीजे पर पहुंचे कि प्रधानमंत्री की मौत डूबने की वजह से हुई थी. चेविओट बीच अपनी खतरनाक लहरों और खतरनाक 'रिप टाइड्स' के लिए जाना जाता है. समंदर के इस हिस्से में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तैराक भी इसके आगे घुटने टेक देता है. माना गया कि होल्ट इसी जानलेवा खिंचाव का शिकार हो गए और उनका शरीर गहरे समंदर में कहीं दूर बह गया.

यादों में जिंदा और एक अजीब इत्तेफाक

आज भी ऑस्ट्रेलिया के इतिहास और वहां की पॉप कल्चर में हेरोल्ड होल्ट की यह कहानी एक रहस्यमयी पन्ने की तरह दर्ज है. एक देश के प्रधानमंत्री का इस तरह धूप से भरी दोपहर में समंदर में जाकर गायब हो जाना आज भी लोगों को हैरान करता है. लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अजीब और मजेदार इत्तेफाक यह है कि बाद में मेलबर्न में जिस भव्य सरकारी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, उसका नाम उनकी याद में 'हेरोल्ड होल्ट मेमोरियल स्विमिंग सेंटर' रखा गया. जो प्रधानमंत्री समंदर की लहरों में खो गया, दुनिया उसे आज एक स्विमिंग सेंटर के नाम से याद करती है.

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