/प्लेन क्रैश होते ही आग गोला बना विमान, उड़ गए परखच्चे! लाइव फुटेज आया सामने, चली गईं जिंदगियां

Private Aircraft Crash: एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान हैं. यह खौफनाक मंजर डोमिनिकन रिपब्लिक का है, जहां एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट अचानक हवा में बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा. इस दर्दनाक हादसे में विमान उड़ा रहे पायलट और को-पायलट दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.
यह हैरान कर देने वाली घटना डोमिनिकन रिपब्लिक की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक छोटा प्राइवेट एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन उड़ान पर था. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक आसमान में ही विमान का संतुलन बिगड़ने लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विमान सीधे चलने के बजाय हवा में अजीब तरह से लड़खड़ाने लगता है. पायलट ने विमान को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा.
संतुलन खोने के बाद विमान बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा. चश्मदीदों के मुताबिक, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. विमान सीधे एक खुली जगह पर क्रैश हो गया. जमीन से टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा एयरक्राफ्ट मलबे के ढेर में बदल गया. हादसे के तुरंत बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया और चीख-पुकार मच गई.
इस भीषण हादसे का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि विमान के क्रैश होते ही उसमें सवार मुख्य पायलट और को-पायलट दोनों ने दम तोड़ दिया. रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. विमान के परखच्चे उड़ चुके थे और दोनों अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका. प्रशासन ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.
हादसे के वक्त पास में ही मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया था. अब यही वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं कि कैसे चंद सेकंड के भीतर हंसती-खेलती जिंदगी मौत के आगोश में समा गई. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को लेकर भी चिंता जता रहे हैं.
हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. शुरुआती कयासों के मुताबिक यह कोई तकनीकी खराबी या इंजन फेल होने का मामला हो सकता है. हालांकि असली वजह ब्लैक बॉक्स और मलबे की पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.