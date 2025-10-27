कंपनी के लंबे नोटिस पीरियड से परेशान कर्मचारी का इंटरनेट पर झलका दर्द, रिजाइन के बाद भी नहीं किया रिलीव

Private employee: एक भारतीय कर्मचारी की तरफ से द्वावा किया गया है कि उसकी कंपनी ने उसका इस्तीफ़ा स्वीकार करने के बावजूद जानबूझकर उसको सेवामुक्त करने में लेट कर रही है. कर्मचारी ने कंपनी द्वारा दिए गए सभी कार्यों को समय पर पूरा किया गया है बावजूद इसके उसको नई नौकरी पर जाने से रोक रहे हैं. कर्मचारी ने अपना दर्द एक साइट पर जाहिर करते हुए बताया कि कैसै लंबे नोटिस पीरियड और बिलिंग के काम में कर्मचारियों को फंसा कर रख देते हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं होती है.

कोई प्रोजक्ट नहीं अधूरा

कर्मचारी ने बताया कि उसको अभी दो नौकरियों के ऑफर मिले थे जिनको उसे 30 दिनों के भीतर ज्वाइन करना था लेकि उसकी वर्तमान कंपनी का नोटिस पीरियड 90 दिन का था. जिसके चलते उसने शुरुआत में जल्दी छुट्टी की मांग की थी. इसके लिए उसके ऑफिस की तरफ से मौखिक तौर पर महीने के भीतर कार्यमुक्त करने पर सहमति भी जताई थी लेकिन उसके इस्तीफ़ा देने के बाद स्थिति नाटकीय तौर पर वो अपनी जुबान से पलट गए. इतना ही नहीं कंपनी ने उनको 60 दिन पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ने से मना कर दिया, जबकि उनके काम पूरे हो चुके थे और कोई भी प्रोजेक्ट भई पेंडिंग नहीं था.

कार्यमुक्ति से परेशान

अपनी इस हालात के बारे में कर्मचारी ने ऑफर देने वाली दोनों कंपनियों को बताया भी है लेकिन उनका धैर्य जवाब दे रहा है. क्योंकि, एक कंपनी ने कथित तौर पर उससे कहा है कि दिसंबर तक इंतजार नहीं किया जा सकता है. इसके कारण उसे वो नौकरी जाने का डर लग रहा है. बिना काम और बिना कार्यमुक्ति के बीच फंसे कर्मचारी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने के बावजूद उसे बिना किसी काम के बेकार में बैठा दिया गया.

यूजर्स ने दी अच्छी सलाह

इसके बार में कर्मचारी ने लिखा 'मैं बस यहां हतोत्साहित बैठा हूं और बिना मतलब का काम कर रहा हूं'. कर्मचारी ने कंपनी पर आरोप भी लगाया 'ऐसी कंपनी में फंसा हुआ हूं जो लोगों से ज्यादा कमाई को महत्व देती है'. कर्मचारी के इस लेख पर अन्य यूजर्स ने सहानुभूति और व्यावहारिक सुझावों के साथ प्रतिक्रिया देते हुए उसे बायआउट के लिए बातचीत करने की सलाह दी है तो वहीं कुछ ने उन्हें नई कंपनी से एक आधिकारिक आवश्यकता पत्र जारी करने का अनुरोध की सलाह भी दी है.