Private MMS Leak: कौन है Zyan Cabrera? क्यों गूगल और एक्स पर सर्च किया जा रहा है इस गोल्ड मेडलिस्ट का Viral Video

Private MMS Leak: फिलिपीनी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ज्यान कैब्रेरा के नाम पर वायरल हो रहे कथित MMS और ‘Pinay Gold Medalist’ ट्रेंड की सच्चाई, साइबर स्कैम और डिजिटल प्राइवेसी पर बड़ा खतरा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:42 AM IST
Private MMS Leak Case: इंटरनेट पर इन दिनों ‘पिनाय गोल्ड मेडलिस्ट वायरल’ और ‘ज्यान कैब्रेरा MMS’ जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक फिलिपीनी लड़की का कथित प्राइवेट वीडियो लीक होने का दावा किया गया, जिसे गोल्ड मेडलिस्ट ज्यान कैब्रेरा से जोड़ दिया गया. इस खबर ने फिलीपींस ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डिजिटल प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है क्योंकि लोग बिना सच जाने इस कंटेंट को खोज और शेयर कर रहे हैं.

ज्यान कैब्रेरा कौन है? (Who Is Zyan Cabrera?)

ज्यान कैब्रेरा, जिन्हें जेरियल क्राय4जी भी कहा जाता है असल में एक युवा फिलिपीनी सोशल मीडिया क्रिएटर और इंफ्लुएंसर हैं. वह डांस वीडियो, इमोशनल शॉर्ट क्लिप, एआई एडिटेड पोस्ट और ट्रेंडिंग रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं. कुछ लोग उन्हें एथलीट या गोल्ड मेडलिस्ट बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका किसी भी ओलंपिक या खेल प्रतियोगिता से कोई लेना-देना नहीं है.

‘Pinay Gold Medalist MMS’ क्या है?

यह नाम असल में एक झूठे और भ्रामक ट्रेंड से जुड़ा है. साइबर अपराधी ज्यान कैब्रेरा के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके यह दावा कर रहे हैं कि उनका कोई निजी MMS लीक हुआ है. यही सनसनीखेज टैगलाइन लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती है और स्कैमर्स को क्लिक दिलाती है, जबकि ऐसा कोई आधिकारिक या प्रमाणित वीडियो मौजूद नहीं है.

यह भी पढ़ें: Private MMS Leak Video: 3 मिनट 24 सेकंड का एक और Video! गूगल पर सर्च करने से पहले जान लें हकीकत

स्कैम कैसे फैलाया जा रहा है?

फेसबुक, टेलीग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर स्कैमर्स ‘Pinay Gold Medalist’ जैसे शब्दों के साथ एआई से बनाए गए फोटो और फेक वीडियो शेयर करते हैं. इन पोस्ट में एक लिंक दिया जाता है, जिसे क्लिक करने पर यूजर को ऐसे पेज पर भेजा जाता है जहां ‘फुल वायरल वीडियो’ देखने का दावा किया जाता है. वहां उनसे अकाउंट बनाने और लॉग-इन करने को कहा जाता है ताकि उनका निजी डेटा चोरी किया जा सके.

खतरा कितना बड़ा है?

जब यूजर अपनी ईमेल, पासवर्ड या बैंक डिटेल जैसी जानकारी इन फर्जी साइट्स पर डालते हैं तो स्कैमर्स को सीधे उनकी निजी और वित्तीय जानकारी मिल जाती है. कई बार ‘वायरल वीडियो’ के नाम पर फाइल डाउनलोड कराई जाती है, जिसमें मालवेयर छिपा होता है जो फोन या कंप्यूटर से डेटा चुरा सकता है. यही वजह है कि यह मामला केवल अफवाह नहीं बल्कि एक गंभीर साइबर सिक्योरिटी खतरा बन चुका है.

यह भी पढ़ें: 19 Minute Viral Video से कैसे मचा था कोहराम! ऐसे ही वायरल MMS Leak क्लिप को लेकर एक्सपर्ट ने दी ये चेतावनी

सच क्या निकलकर सामने आया है?

खोजबीन में सामने आया है कि ज्यान कैब्रेरा का कोई आधिकारिक अकाउंट या पब्लिक प्रोफाइल नहीं है जो उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट या एथलीट साबित करे. वह न तो किसी खेल से जुड़ी हैं और न ही किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है. उनका नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग भावनात्मक और सनसनीखेज कंटेंट के चक्कर में फंस जाएं और स्कैमर्स का जाल फैलता जाए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

