Advertisement
trendingNow13119325
Hindi Newsजरा हटकेPrivate MMS Leak: वीडियो देखने की गलती मत करना! Gold Medalist के नाम पर स्कैम, एक क्लिक और आपका बैंक अकाउंट खाली

Private MMS Leak: वीडियो देखने की गलती मत करना! Gold Medalist के नाम पर स्कैम, एक क्लिक और आपका बैंक अकाउंट खाली

MMS Viral Video Scam: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ‘Pinay Gold Medalist Zyan Cabrera MMS’ दावा पूरी तरह फर्जी है. यह एक खतरनाक साइबर स्कैम है जो आपके मोबाइल में मालवेयर डालकर डेटा चुरा सकता है. जानिए सच्चाई और बचने के तरीके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

Truth Behind the Zyan Cabrera: सोशल मीडिया पर ‘Pinay Gold Medalist’ के नाम से जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वह पूरी तरह फर्जी है. जिस नाम को उछाला जा रहा है वह है Zyan Cabrera. वह कोई ओलंपिक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि फिलीपींस की एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, जो डांस और लाइफस्टाइल वीडियो बनाती हैं. गोल्ड मेडल और लीक वीडियो की कहानी पूरी तरह से गढ़ी गई है ताकि लोग क्लिक करें.

यह ट्रेंड अचानक क्यों बढ़ा?

2026 विंटर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट के आसपास साइबर अपराधी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. Gold Medalist, Winter Olympics और किसी चर्चित नाम को जोड़कर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मामला बेहद सनसनीखेज लगे. यही रणनीति यहां भी अपनाई गई. लोग जिज्ञासा में लिंक पर क्लिक करते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लेबर पेन बर्दाश्त से हुआ बाहर तो गर्भवती महिला ने खुद ही ब्लेड से फाड़ लिया पेट! बच्चा सहित अंतड़िया भी बाहर

क्लिक करते ही क्या होता है?

जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको एक नकली वीडियो पेज पर भेजा जाता है. यह पेज गूगल ड्राइव या किसी वीडियो प्लेटफॉर्म जैसा दिखता है. प्ले बटन दबाते ही पेज बार-बार रीलोड होता है और इसी दौरान आपका आईपी एड्रेस, डिवाइस डिटेल, ब्राउजर और लोकेशन जैसी जानकारी चुपचाप कैप्चर कर ली जाती है. कई बार आपसे वीडियो अनलॉक करने के नाम पर फेसबुक लॉगिन या नोटिफिकेशन परमिशन मांगी जाती है.

SEO प्वॉइजनिंग क्या है?

इस तरह के स्कैम में एक तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे SEO प्वॉइजनिंग कहा जाता है. इसमें अपराधी हाई-ट्रैफिक कीवर्ड्स को अपने मालिशियस लिंक से जोड़ देते हैं. नतीजा यह होता है कि फर्जी लिंक असली सर्च रिजल्ट के साथ दिखने लगता है. जब तक प्लेटफॉर्म एक पोस्ट हटाता है, तब तक दर्जनों नए लिंक अलग-अलग अकाउंट से फैल चुके होते हैं.

डेटा चोरी के बाद क्या खतरा?

बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ आईपी एड्रेस से क्या होगा. लेकिन जब आपका आईपी, डिवाइस फिंगरप्रिंट और ऑनलाइन व्यवहार का डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है. बाद में यही जानकारी फिशिंग मैसेज, बैंकिंग फ्रॉड या सोशल मीडिया हैकिंग में इस्तेमाल होती है. अगर मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो पासवर्ड, ओटीपी और यहां तक कि बैंक डिटेल भी खतरे में आ सकती है.

यह भी पढ़ें: हिप्पो के पेट में था मेरा आधा शरीर और वह हाथ चबा रहा था... मौत के मुंह से लौटे शख्स की रोंगटे खड़ी करने वाली आपबीती

कैसे रहें सुरक्षित?

सबसे जरूरी बात, किसी भी Pinay Gold Medalist Full Video जैसे लिंक पर क्लिक न करें. किसी अनजान पेज से ब्राउजर एक्सटेंशन या ऐप इंस्टॉल न करें. अगर गलती से क्लिक हो गया है तो तुरंत पूरा मालवेयर स्कैन चलाएं और अपने बैंक व सोशल मीडिया पासवर्ड बदलें. संदिग्ध पोस्ट को तुरंत रिपोर्ट करें ताकि दूसरे लोग इस जाल में न फंसें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Private MMS Leakviral video

Trending news

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?