Private MMS Leak: वीडियो देखने की गलती मत करना! Gold Medalist के नाम पर स्कैम, एक क्लिक और आपका बैंक अकाउंट खाली

Truth Behind the Zyan Cabrera: सोशल मीडिया पर ‘Pinay Gold Medalist’ के नाम से जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वह पूरी तरह फर्जी है. जिस नाम को उछाला जा रहा है वह है Zyan Cabrera. वह कोई ओलंपिक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि फिलीपींस की एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, जो डांस और लाइफस्टाइल वीडियो बनाती हैं. गोल्ड मेडल और लीक वीडियो की कहानी पूरी तरह से गढ़ी गई है ताकि लोग क्लिक करें.

यह ट्रेंड अचानक क्यों बढ़ा?

2026 विंटर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट के आसपास साइबर अपराधी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. Gold Medalist, Winter Olympics और किसी चर्चित नाम को जोड़कर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मामला बेहद सनसनीखेज लगे. यही रणनीति यहां भी अपनाई गई. लोग जिज्ञासा में लिंक पर क्लिक करते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है.

क्लिक करते ही क्या होता है?

जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको एक नकली वीडियो पेज पर भेजा जाता है. यह पेज गूगल ड्राइव या किसी वीडियो प्लेटफॉर्म जैसा दिखता है. प्ले बटन दबाते ही पेज बार-बार रीलोड होता है और इसी दौरान आपका आईपी एड्रेस, डिवाइस डिटेल, ब्राउजर और लोकेशन जैसी जानकारी चुपचाप कैप्चर कर ली जाती है. कई बार आपसे वीडियो अनलॉक करने के नाम पर फेसबुक लॉगिन या नोटिफिकेशन परमिशन मांगी जाती है.

SEO प्वॉइजनिंग क्या है?

इस तरह के स्कैम में एक तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे SEO प्वॉइजनिंग कहा जाता है. इसमें अपराधी हाई-ट्रैफिक कीवर्ड्स को अपने मालिशियस लिंक से जोड़ देते हैं. नतीजा यह होता है कि फर्जी लिंक असली सर्च रिजल्ट के साथ दिखने लगता है. जब तक प्लेटफॉर्म एक पोस्ट हटाता है, तब तक दर्जनों नए लिंक अलग-अलग अकाउंट से फैल चुके होते हैं.

डेटा चोरी के बाद क्या खतरा?

बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ आईपी एड्रेस से क्या होगा. लेकिन जब आपका आईपी, डिवाइस फिंगरप्रिंट और ऑनलाइन व्यवहार का डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है. बाद में यही जानकारी फिशिंग मैसेज, बैंकिंग फ्रॉड या सोशल मीडिया हैकिंग में इस्तेमाल होती है. अगर मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो पासवर्ड, ओटीपी और यहां तक कि बैंक डिटेल भी खतरे में आ सकती है.

कैसे रहें सुरक्षित?

सबसे जरूरी बात, किसी भी Pinay Gold Medalist Full Video जैसे लिंक पर क्लिक न करें. किसी अनजान पेज से ब्राउजर एक्सटेंशन या ऐप इंस्टॉल न करें. अगर गलती से क्लिक हो गया है तो तुरंत पूरा मालवेयर स्कैन चलाएं और अपने बैंक व सोशल मीडिया पासवर्ड बदलें. संदिग्ध पोस्ट को तुरंत रिपोर्ट करें ताकि दूसरे लोग इस जाल में न फंसें.

