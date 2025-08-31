Jugaad Video: भाई का गजब जुगाड़! भारतीय रेलवे की 3rd AC ट्रेन कोच को ही बना डाला प्राइवेट थिएटर; देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12903561
Hindi Newsजरा हटके

Jugaad Video: भाई का गजब जुगाड़! भारतीय रेलवे की 3rd AC ट्रेन कोच को ही बना डाला प्राइवेट थिएटर; देखें वीडियो

Private Theatre in 3rd AC Train Coach: भारतीय रेलवे में अक्सर लोगों को सिर्फ सफर करते हुए देखा होगा और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो फोन, लैपटॉप या टैबलेट जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करते दिखे होंगे, लेकिन क्या कभी रेलवे में थिएटर देखा है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jugaad Video: भाई का गजब जुगाड़! भारतीय रेलवे की 3rd AC ट्रेन कोच को ही बना डाला प्राइवेट थिएटर; देखें वीडियो

Private Theatre in 3rd AC Train Coach: भारतीय लोगों को यूं ही नहीं जुगाड़ के मामले में जाना जाता है. इनकी हरकतें ही ऐसी होती है कि अपने जुगाड़ से दुनिया भर में चर्चाओं में आ ही जाते हैं. कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो तारीफ करने पर किसी को भी मजबूर कर सकता है. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने गजब का जुगाड़ लगाकर भारतीय रेलवे के थर्ड AC कोच को ही थिएटर बना दिया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

रेलवे कोच को बनाया प्राइवेट थिएटर

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स रेलवे के कोच में थिएटर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है. अपने लिए एक प्राइवेट थिएटर बना रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्टर की मदद से थर्ड एसी कोच में अपना प्राइवेट थिएटर बना लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजी से वायरल हुआ वीडियो

वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था. हालांकि, Reddit पर वायरल हो रहा है. @indianrailways r की ओर से पोस्ट को साझा किया गया है जिसमें दिख रहा है कि प्रोजेक्टर के जरिए ट्रेन में थिएटर बनाया जा रहा है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- ‘Private theatre in 3rd AC coach’ इस वीडियो पर कई रेडिट यूजर का कमेंट देखने को मिला.

Private theatre in 3rd AC coach
byu/thunderbolt0777 inindianrailways

वीडियो देख भड़के लोग

शख्स के इस जुगाड़ को देखकर यूजर्स खुश नहीं हुए बल्कि भड़कते हुए नजर आए. इस तरह से पब्लिक वाहन में थिएटर बनाना लोगों को पसंद नहीं आया. कुछ यूजर्स का मानना है कि इस तरह की हरकत से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है. एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर आपको ऐसी हरकत करनी होती है तो 1st AC कोच में बुकिंग किया करें. दूसरे यूजर्स ने लिखा कि भाई एक AC रूम बुक कर लो प्लीज दूसरों यात्रियों को तंग मत करो, ये एक अच्छा आइडिया है लेकिन जिस तरह से किया गया वो सही नहीं. वीडियो को देखकर ज्यादातर लोगों को एतराज सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि रेलवे में वो किसी प्राइवेट कोच में नहीं थे और इस तरह करने पर अन्य यात्रियों को समस्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Live Sketching Video: बस में कैंडी बेचने वाले का एक शख्स ने बना दिया स्केच, देखकर नहीं कर पाया यकीन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Ajab Jugaad Videoviral

Trending news

अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
;