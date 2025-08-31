Jugaad Video: भाई का गजब जुगाड़! भारतीय रेलवे की 3rd AC ट्रेन कोच को ही बना डाला प्राइवेट थिएटर; देखें वीडियो

Private Theatre in 3rd AC Train Coach: भारतीय लोगों को यूं ही नहीं जुगाड़ के मामले में जाना जाता है. इनकी हरकतें ही ऐसी होती है कि अपने जुगाड़ से दुनिया भर में चर्चाओं में आ ही जाते हैं. कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो तारीफ करने पर किसी को भी मजबूर कर सकता है. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने गजब का जुगाड़ लगाकर भारतीय रेलवे के थर्ड AC कोच को ही थिएटर बना दिया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

रेलवे कोच को बनाया प्राइवेट थिएटर

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स रेलवे के कोच में थिएटर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है. अपने लिए एक प्राइवेट थिएटर बना रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्टर की मदद से थर्ड एसी कोच में अपना प्राइवेट थिएटर बना लेता है.

तेजी से वायरल हुआ वीडियो

वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था. हालांकि, Reddit पर वायरल हो रहा है. @indianrailways r की ओर से पोस्ट को साझा किया गया है जिसमें दिख रहा है कि प्रोजेक्टर के जरिए ट्रेन में थिएटर बनाया जा रहा है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- ‘Private theatre in 3rd AC coach’ इस वीडियो पर कई रेडिट यूजर का कमेंट देखने को मिला.

वीडियो देख भड़के लोग

शख्स के इस जुगाड़ को देखकर यूजर्स खुश नहीं हुए बल्कि भड़कते हुए नजर आए. इस तरह से पब्लिक वाहन में थिएटर बनाना लोगों को पसंद नहीं आया. कुछ यूजर्स का मानना है कि इस तरह की हरकत से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है. एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर आपको ऐसी हरकत करनी होती है तो 1st AC कोच में बुकिंग किया करें. दूसरे यूजर्स ने लिखा कि भाई एक AC रूम बुक कर लो प्लीज दूसरों यात्रियों को तंग मत करो, ये एक अच्छा आइडिया है लेकिन जिस तरह से किया गया वो सही नहीं. वीडियो को देखकर ज्यादातर लोगों को एतराज सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि रेलवे में वो किसी प्राइवेट कोच में नहीं थे और इस तरह करने पर अन्य यात्रियों को समस्या हो सकती है.

