मोबाइल शॉप से लीक हुए प्राइवेट वीडियो ने बिगाड़ दी इस शख्स की जिंदगी, सुनाई दर्दनाक दास्तां

Private Video Leaked: कोलकाता की एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वहां से एक ग्राहक के प्राइवेट वीडियो लीक कर दिए गए. इस घटना के बाद पीड़ित शख्स ने रेडिट पर अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उसकी जिंदगी बिखर गई. उसने लिखा कि उसे सैकड़ों अजनबी डीएम मिल रहे हैं और वह बुरी तरह टूट चुका है.

पीड़ित ने अपनी हालत कैसे बताई?

रेडिट पर लिखे पोस्ट में शख्स ने कहा कि उसका भरोसा और निजी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है. उसने लिखा, “मैं पूरी तरह टूट चुका हूं. मेरे माता-पिता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है. मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, नंबर बदल दिया और खुद को सब से काट लिया है. मैं अब कमरे से बाहर नहीं निकलता, लोगों से बचता हूं और फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया है. मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है.” उसने यह भी पूछा कि ऐसे हालात में कैसे दोबारा उठ खड़ा हुआ जाए और आगे बढ़ा जाए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या सलाह दी?

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने पीड़ित को अलग-अलग सलाह देना शुरू किया. एक यूजर ने लिखा, “तुरंत FIR दर्ज कराओ, सबूत इकट्ठा करो और वकील की मदद लो. चाहे तो किसी महिला संगठन से भी संपर्क करो, वे साइबरक्राइम विभाग से तुम्हें जोड़ सकते हैं.” एक और यूजर ने कहा, “मेरे दोस्त ने भी ऐसी स्थिति झेली थी. वकील ने पुलिस को केस पर फॉलोअप करने के लिए मजबूर किया. अगर चाहो तो उस शॉपकीपर का पता भी उजागर करो ताकि लोग उसे पहचानें.”

क्या लोग कानूनी रास्ता अपनाने की बात कर रहे हैं?

ज़्यादातर लोगों का कहना था कि पीड़ित को तुरंत कानूनी कदम उठाना चाहिए. किसी ने कहा कि "नेम एंड शेम" यानी दोषी शॉप का नाम सार्वजनिक करो और साथ ही साइबर पुलिस से संपर्क रखो. कई लोगों ने लिखा कि स्क्रीनशॉट्स और सबूत ज़रूर बचाकर रखो, ताकि आगे केस मजबूत बन सके. एक यूजर ने लिखा कि स्थानीय थाने में GD (General Diary) दर्ज कराओ और साइबर सेल से संपर्क करो. उन्होंने कहा कि साइबर सेल कोशिश करेगा कि वीडियो को ऑनलाइन जगहों से हटाया जा सके. साथ ही पीड़ित को भरोसा दिलाया गया कि उसने कोई गलती नहीं की है और उसे किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाना चाहिए.