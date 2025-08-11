शख्स ने अपने ही 4 महीने के बच्चे का कर डाला 'प्रोडक्ट रिव्यू', Video में यूं बताई क्वालिटी और फीचर्स
Advertisement
trendingNow12875636
Hindi Newsजरा हटके

शख्स ने अपने ही 4 महीने के बच्चे का कर डाला 'प्रोडक्ट रिव्यू', Video में यूं बताई क्वालिटी और फीचर्स

Viral News: रॉस पॉमेरैंट्स को लोग कॉर्पोरेट ब्रो (Corporate Bro) के नाम से जानते हैं. उसने अपने न्यू बॉर्न बेटे का चार महीने का प्रोडक्ट रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बच्चे की तुलना एक महंगे SaaS सब्सक्रिप्शन से की, जिसमें कोई कैंसलेशन पॉलिसी नहीं है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शख्स ने अपने ही 4 महीने के बच्चे का कर डाला 'प्रोडक्ट रिव्यू', Video में यूं बताई क्वालिटी और फीचर्स

Baby Product Review: रॉस पॉमेरैंट्स को लोग कॉर्पोरेट ब्रो (Corporate Bro) के नाम से जानते हैं. उसने अपने न्यू बॉर्न बेटे का चार महीने का प्रोडक्ट रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बच्चे की तुलना एक महंगे SaaS सब्सक्रिप्शन से की, जिसमें कोई कैंसलेशन पॉलिसी नहीं है. SaaS यानी सॉफ्टवेयर ऐज अ सर्विस, जिसमें यूजर्स को इंटरनेट पर एप्लिकेशन इस्तेमाल करने के लिए हर महीने या सालाना पैसे देने पड़ते हैं.

यह भी पढ़ें: धूल-मिट्टी में पसीना बहाने वाला ई-रिक्शा ड्राइवर जब बना स्टाइलिश जेंटलमैन, लोग बोले- ये तो हॉलीवुड एक्टर है

बच्चे की डिलीवरी में कितना टाइम लगा?

रॉस ने वीडियो की शुरुआत में कहा कि डिलीवरी में नौ महीने से ज्यादा का समय लगा, लेकिन प्रोडक्ट ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया. उन्होंने हंसते हुए कहा, “सुपर लाइटवेट, काफी टिकाऊ और न्यू बॉर्न बेबी की खुशबू तो लाजवाब है.” उन्होंने बताया कि बच्चे को संभालने का लर्निंग कर्व काफी मुश्किल है. लेकिन जब रोने का मतलब समझ में आने लगता है, तो यह काफी आसान हो जाता है.

 

 

स्माइल फीचर क्यों है खास?

रॉस ने कहा कि बच्चे की मुस्कान एक गेम-चेंजिंग फीचर है, जो हर बार तुरंत खुशी दे देती है.

बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस कैसी है?

रॉस ने मजाक में कहा कि बैटरी लाइफ करीब 90 मिनट है, लेकिन स्लीप मोड में अभी कुछ बग हैं. सपोर्ट टीम कह रही है कि अगले अपडेट में ठीक हो जाएगा. उन्होंने बताया कि बच्चा दूध को तुरंत एनर्जी और ग्रोथ में बदल देता है. रॉस ने कहा कि बच्चे की सीखने की क्षमता एक पर्सनल AI की तरह है – बस फर्क इतना है कि यह आपको गीला भी कर देता है.

यह भी पढ़ें: रशियन लड़की ने इंडियन स्टाइल में दिखाया कैसे क्रॉस किया जाता है रोड, मजेदार Video देख मुस्कान रुकेगी नहीं

और क्या-क्या फीचर्स हैं?

उन्होंने बताया कि बच्चे का क्यूट फैक्टर गजब का है, ग्रिप पावर शानदार है और आवाज भी अच्छी है, हालांकि वॉल्यूम कभी-कभी ज्यादा हो जाता है. उनका प्रो टिप था कि बच्चे की कडलिंग फीचर प्रीमियम प्राइस के लायक है.

कुल मिलाकर रिव्यू

रॉस ने कहा कि वह इस प्रोडक्ट को जरूर रिकमेंड करेंगे, खासकर उन फैमिलीज को जो स्केल करना चाहती हैं. यह रिसोर्स-इंटेंसिव है और इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) शानदार है. कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा, “मेरे पास 2002, 2004 और 2008 मॉडल हैं. लेकिन ‘टीन मोड’ में सावधान रहना, तब रिटर्न पॉलिसी की इच्छा होती है.” एक ने कहा, “मेरे पास 2006 वर्ज़न है, शुरू में सब ठीक था, लेकिन ‘अर्ली टीन’ मोड में थोड़ी दिक्कत आई, जो एक साल में ठीक हो गई.” तीसरे ने मजाक में कहा, “कस्टमर सपोर्ट नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं- बस जेब ढीली करनी पड़ती है.”

FAQs

Q1: Ross Pomerantz कौन हैं?
A: वह एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें Corporate Bro के नाम से जाना जाता है.

Q2: उन्होंने बच्चे को SaaS सब्सक्रिप्शन क्यों कहा?
A: मजाक में उन्होंने कहा कि बच्चे को पालना महंगा है और इसकी कोई कैंसलेशन पॉलिसी नहीं होती, जैसे SaaS सब्सक्रिप्शन.

Q3: इस वीडियो पर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया?
A: यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए और अपने बच्चों को वर्जन और मॉडल के रूप में बताकर हंसी-मजाक किया.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Product Reviewviraltrending

Trending news

Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
;