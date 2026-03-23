जीत के बाद जब घर पहुंचा कबड्डी चैंपियन, मां ने किया ऐसे स्वागत देख भावुक हुए लोग

पंजाब में एक मां ने अपने कबड्डी चैंपियन बेटे का ‘तेल चोना’ रस्म से स्वागत किया. इस इमोशनल वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया और लोग ‘वाहेगुरु जी मेहर करे’ कहकर दुआएं देने लगे.
Trending Photos
पंजाब से सामने आया एक दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक गर्वित मां अपने बेटे का स्वागत पारंपरिक ‘तेल चोना’ रस्म से करती नजर आ रही है. इस रस्म में घर की बुजुर्ग महिला या मां दरवाजे के दोनों किनारों पर तेल डालती है और फिर अपने खास मेहमान या प्रियजन का स्वागत करती है. यह परंपरा खुशी और शुभ अवसरों पर निभाई जाती है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है.
क्यों बना ये पल इतना खास?
यह मौका उस मां के लिए और भी खास था क्योंकि उसका बेटा एक स्थानीय कबड्डी टूर्नामेंट में ‘बेस्ट रेडर’ बनकर घर लौटा था. बेटे की इस बड़ी जीत ने मां के चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों ला दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि मां भावुक होकर पूरे विधि-विधान से ‘तेल चोना’ करती है और अपने बेटे के घर लौटने का रास्ता शुभ बनाती है. यह नजारा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मां के गहरे प्यार और गर्व को भी दर्शाता है.
वीडियो में क्या दिखा खास?
वीडियो में युवक अपने कबड्डी टूर्नामेंट की ट्रॉफी को घर के दरवाजे पर रखता नजर आता है. उसी समय उसकी मां पारंपरिक तरीके से तेल चोना की रस्म निभाती है. रस्म पूरी होने के बाद बेटा साइकिल से घर लौटते हुए कैमरे की तरफ विजय का इशारा करता है और चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर प्रवेश करता है. खास बात यह भी है कि उसे जीत के इनाम के तौर पर एक टीवी भी मिला, जिसे उसका दोस्त या रिश्तेदार उठाए हुए दिखाई देता है.
इंटरनेट पर क्यों बरसी दुआएं?
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने मां-बेटे की इस प्यारी झलक पर जमकर प्यार लुटाया. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने भावुक होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “वाहेगुरु जी मेहर करे,” वहीं दूसरे ने इसे “बहुत ही खूबसूरत पल” बताया. यह वीडियो न सिर्फ एक जीत का जश्न है, बल्कि भारतीय संस्कृति और मां के प्यार की गहराई को भी खूबसूरती से दिखाता है.