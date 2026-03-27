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पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, PSL में ऑन कैमरा आने लगी ऐसी आवाजें, सुनकर बौखलाए दर्शक!

PSL 2026 के पहले मैच में आर्टिफिशियल भीड़ की आवाजें, खराब ब्रॉडकास्ट और VIP एंट्री को लेकर बवाल. फैंस ने PCB पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर जमकर हुई आलोचना.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:57 AM IST
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पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, PSL में ऑन कैमरा आने लगी ऐसी आवाजें, सुनकर बौखलाए दर्शक!

Pakistan Super League: पीएसएल के 11वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंसमेन के मुकाबले से हुई. यह मैच गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. इस बार लीग में 8 टीमें शामिल हैं, क्योंकि सियालकोट और हैदराबाद की नई फ्रेंचाइजी जोड़ी गई हैं. लेकिन सीजन की शुरुआत से ही PSL विवादों में घिर गया. मैच के दौरान दर्शकों ने नोटिस किया कि स्टेडियम में असली भीड़ नहीं थी, फिर भी टीवी पर तेज शोर और तालियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं. आरोप लगा कि आयोजकों ने आर्टिफिशियल क्राउड नॉइज का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, ब्रॉडकास्ट के दौरान अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो दर्शकों को इरिटेट कर रही थी.

क्या ब्रॉडकास्ट क्वालिटी ने भी किया निराश?

इस वजह से ब्रॉडकास्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे फेक एक्सपीरियंस बताया. केवल नकली आवाज ही नहीं, बल्कि मैच के प्रसारण की क्वालिटी भी लोगों को निराश करती दिखी. कई दर्शकों ने ऑडियो-वीडियो में लैग, कमेंट्री में आवाज की अस्पष्टता और वीडियो क्लैरिटी की कमी की शिकायत की. इससे मैच देखने का अनुभव काफी खराब हो गया और लीग के प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पर भी सवाल खड़े हो गए.

 

(पढ़ें: 5 पैसे के लिए उजड़ गई पूरी जिंदगी, 40 साल बाद मिली जीत लेकिन बर्बाद हो गई... )

क्या फ्यूल क्राइसिस बना वजह?

दरअसल, पाकिस्तान में चल रहे फ्यूल क्राइसिस के कारण इस मैच को क्लोज्ड डोर यानी बिना दर्शकों के आयोजित किया गया. लेकिन इसके बावजूद टीवी पर भीड़ का माहौल दिखाने की कोशिश ने लोगों को और ज्यादा नाराज कर दिया. फैंस का कहना है कि सच्चाई छिपाने की बजाय साफ-साफ स्थिति बतानी चाहिए थी. जब आम दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री नहीं दी गई, तब VIP मेहमानों की मौजूदगी ने विवाद और बढ़ा दिया.

पंजाब की मुख्यमंत्री मरयम नवाज शरीफ भी स्टेडियम में नजर आईं. इसके अलावा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मौजूद थे. इससे फैंस ने सवाल उठाया कि अगर मैच बंद दरवाजों के पीछे है, तो VIP को एंट्री क्यों दी गई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैंस ने PCB की जमकर आलोचना की. कई लोगों ने इसे VIP लीग तक कह दिया. फैंस का गुस्सा इस बात को दिखाता है कि लीग प्रशासन और दर्शकों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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