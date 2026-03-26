रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया 'फार्ट', PSL कप्तानों की हंसी देख भड़के वार्नर, सरेआम कर दी बेइज्जती!

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PSL Press Conference Viral Video: पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा अजीब और मजेदार पल सामने आया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. इस इवेंट में अचानक माहौल उस वक्त बदल गया जब एक अप्रत्याशित घटना के बाद सभी खिलाड़ी हंसी नहीं रोक पाए. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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कैसे बना यह पल वायरल?
वीडियो में देखा गया कि बातचीत के दौरान अचानक टेबल पर बैठे खिलाड़ी हंसने लगते हैं. बताया जा रहा है कि यह स्थिति मोहम्मद रिजवान से जुड़े एक अजीब पल के कारण बनी. हालांकि यह पल जितना असहज था, उतना ही मजेदार भी बन गया और देखते ही देखते क्लिप वायरल हो गई. इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने माहौल को संभालने की कोशिश की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “क्या हो रहा है जेंटलमैन? माफ कीजिएगा, हमारे पास कुछ स्कूल बच्चे भी हैं यहां.” उनके इस कमेंट ने माहौल को और भी हल्का बना दिया और वीडियो को और ज्यादा वायरल कर दिया.
Rizwan farted during the PSL captains
press conference, and all the captains started laughing.
David Warner then said, Whats wrong, gentlemen ? Do we have some school kids here ?pic.twitter.com/QMzoKKjDRw
— Shah (@Shahhoon1) March 25, 2026
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सोशल मीडिया पर कैसे उड़ रहा मजाक?
सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे मजेदार बताया तो कुछ ने इसे अनप्रोफेशनल व्यवहार कहा. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, शादी का स्टेज लग रहा है.” इस तरह के कमेंट्स से इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. इस घटना के बाद कई यूजर्स ने खिलाड़ियों के प्रोफेशनल व्यवहार पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि इस तरह के इवेंट में खिलाड़ियों को गंभीरता बनाए रखनी चाहिए. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे हल्के-फुल्के पल ही खेल को और दिलचस्प बनाते हैं.
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