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Public Toilet सीट के आगे क्यों होता है 'U-Shape'? 99% लोग नहीं जानते असली वजह!

सामान्य गोल सीट की तुलना में इसे कम समय में ज्यादा अच्छी तरह साफ किया जा सकता है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल जैसी जगहों पर, जहां हर थोड़ी देर में सफाई करनी पड़ती है, वहां यह सुविधा बेहद काम आती है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 25, 2026, 08:21 PM IST
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पब्लिक टॉयलेट सीट में क्यों होता है गैप? जानें U-Shaped टॉयलेट सीट का असली मकसद (AI- Image)
पब्लिक टॉयलेट सीट में क्यों होता है गैप? जानें U-Shaped टॉयलेट सीट का असली मकसद (AI- Image)

सफर के दौरान आपने भी शायद यह बात कई बार नोटिस की होगी, लेकिन उस पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया होगा. एयरपोर्ट, मॉल, हाईवे के ढाबों या विदेशों के सार्वजनिक शौचालयों में अक्सर टॉयलेट सीट आगे से खुली हुई यानी अंग्रेजी के ‘U’ आकार की दिखाई देती है. घरों में इस्तेमाल होने वाली पूरी गोल सीट की तुलना में यह थोड़ी अलग और अजीब लगती है. कई लोगों को लगता है कि सीट टूटी हुई है, घिस चुकी है या फिर सस्ती क्वालिटी की है. जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, यह डिजाइन जानबूझकर बनाया गया है और इसके पीछे सफाई, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने से जुड़ी लंबी सोच काम करती है.

अमेरिका में सार्वजनिक शौचालयों के लिए इस तरह की सीट का इस्तेमाल पहली बार 1955 में आधिकारिक नियमों में शामिल किया गया था. बाद में 1973 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबिंग एंड मैकेनिकल ऑफिसियल्स ने भी इसे अपने यूनिफॉर्म प्लंबिंग कोड का हिस्सा बनाया. धीरे-धीरे कई शहरों और देशों ने इन्हीं मानकों को अपनाया और यह डिजाइन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आम होता चला गया.

महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया ये डिजाइन

इस सीट के आगे खुले हिस्से का सबसे बड़ा कारण स्वच्छता माना जाता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह डिजाइन खास तौर पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था. इससे टॉयलेट इस्तेमाल करते समय शरीर का सीट के आगे वाले हिस्से से सीधा संपर्क कम हो जाता है. पूरी गोल सीट में ऐसा संपर्क लगभग टाला नहीं जा सकता. खुले हिस्से की वजह से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है.

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संक्रमण से बचने के लिए किया गया ये उपाय

सार्वजनिक शौचालयों में रोजाना सैकड़ों लोग आते-जाते हैं. ऐसे में सीट के कम हिस्से का शरीर से संपर्क होना संक्रमण और बैक्टीरिया फैलने के खतरे को भी कम करता है. यही वजह है कि यह डिजाइन स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. सफाई कर्मचारियों के लिए भी यह सीट काफी मददगार साबित होती है. आगे से खुला होने के कारण सीट के नीचे और कमोड के सामने वाले हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. 

सफाई में होती है सुविधा, वेंटिलेशन से बदबू कम होती है

सामान्य गोल सीट की तुलना में इसे कम समय में ज्यादा अच्छी तरह साफ किया जा सकता है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल जैसी जगहों पर, जहां हर थोड़ी देर में सफाई करनी पड़ती है, वहां यह सुविधा बेहद काम आती है. इसके अलावा इस डिजाइन का एक छोटा लेकिन अहम फायदा हवा के बेहतर प्रवाह से भी जुड़ा है. सीट के आसपास वेंटिलेशन बेहतर रहता है, जिससे बदबू कम देर तक टिकती है. लगातार इस्तेमाल होने वाले सार्वजनिक शौचालयों में यह फर्क साफ महसूस किया जा सकता है.

कई देशों में अलग डिजाइन के भी शौचालय

दुनिया के अलग-अलग देशों में शौचालयों के डिजाइन भी अलग होते हैं. अमेरिका में जहां यह खुली सीट आम बात है, वहीं ब्रिटेन के कई सार्वजनिक शौचालयों में सीट ही नहीं लगाई जाती ताकि चोरी और तोड़फोड़ रोकी जा सके. एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में आज भी स्क्वाट टॉयलेट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जहां सीट का सवाल ही नहीं उठता.

पेपर कवर भी सेफ नहीं होता है!

दिलचस्प बात यह भी है कि सार्वजनिक टॉयलेट में रखे जाने वाले पेपर सीट कवर, जिन्हें लोग अक्सर ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, वे उतनी सुरक्षा नहीं देते जितना लोग समझते हैं. यानी जिस छोटी-सी बात को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उसके पीछे सालों पुरानी रिसर्च, नियम और व्यवहारिक जरूरतें छिपी हुई हैं. अगली बार जब आप किसी एयरपोर्ट या सार्वजनिक शौचालय में ऐसी सीट देखें, तो समझ जाइए कि यह कोई डिजाइन की गलती नहीं, बल्कि सफाई और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया एक सोच-समझा फैसला है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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