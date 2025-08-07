10वीं पास से लेकर टेक जीनियस तक, सबके लिए मौका...सिर्फ एक कमेंट से Puch AI में 2 लाख महीने की इंटर्नशिप!

Puch AI CEO Siddharth Bhatia: एक AI कंपनी ने अनोखे इंटर्नशिप अवसर की घोषणा की, जिसमें 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीत वजीफा दिया जाएगा. ये पद एआई इंजीनियर और ग्रोथ मैजिशियन के लिए हैं. लेकिन खास बात है कि ये पद सभी के लिए खुले हैं, जिनमें हाई स्कूल के छात्र भी शामिल हैं, और इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है.
Puch AI CEO Siddharth Bhatia: पुच एआई के सह-संस्थापक और सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने हाल ही में एक अनोखे और आकर्षक इंटर्नशिप अवसर का ऐलान किया है. सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर साझा की गई इस घोषणा में एआई इंजीनियर और 'ग्रोथ मैजिशियन' जैसी भूमिकाओं के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपये मासिक वजीफे की पेशकश की गई है. खास बात यह है कि यह इंटर्नशिप किसी भी उम्र और सभी के लिए खुले हैं. यहां तक कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए भी. इसके लिए किसी औपचारिक डिग्री की जरूरत नहीं है. आवेदन करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है. जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, वे भाटिया की पोस्ट पर सीधे कमेंट करें और अपने हुनर और उत्साह को दिखाएं.
इस अवसर की खासियत इसकी समावेशिता ( inclusivity ) है. इसके लिए किसी भी तरह की डिग्री की जरूरी नहीं है, यहां तक कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं. यह इंटर्नशिप पूरी तरह से रिमोट है.आवेदन करने के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को बस CEO सिद्धार्थ भाटिया की LinkedIn पोस्ट पर कमेंट करना है, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना जाना चाहिए और Puch AI में काम करने को लेकर वे क्या उत्साहित हैं?
अपनी LinkedIn पोस्ट में सिद्धार्थ भाटिया ने आगे लिखा, 'कमेंट में बताएं कि आपको क्यों चुनना चाहिए और पुच एआई में आप किस काम को लेकर उत्साहित होंगे.' उन्होंने रेफ़रल को भी प्रोत्साहित करते हुए लिखा, 'क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है? उन्हें टैग करें. अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है, तो आप एक आईफ़ोन जीतेंगे!'
एक पोस्टस्क्रिप्ट में उन्होंने बताया कि पुच एआई एक हैकाथॉन भी आयोजित कर रहा है. विजेताओं को इंटर्नशिप का प्रपोजल मिलेगा, जबकि टॉप 10 में आने वालों को फाउंडर्स के साथ सीधा इंटरव्यू का अवसर मिलेगा. आकर्षक वजीफे की पेशकश ने इस पोस्ट को वायरल कर दिया है और लिंक्डइन यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया है. इस पोस्ट पर करीब 1,000 लाइक और 500 से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं. और कमेंट सेक्शन उम्मीदवारों के आवेदनों से भरा पड़ा है. ऐसा मालूम होता है कि सीईओ की रणनीति सफल रही.