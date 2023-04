Pulsar बाइक लेकर उफनती नदी में उतर गया लड़का, एक्सीलेटर दबाए..हेलमेट लगाए और फिर..

दरअसल, इस वीडियो को हाल ही में एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो यह वायरल हो गया है. इसमें दिख रहा है कि एक लड़का हेलमेट लगाए हुए पुल के पास पहुंचता है. यह पुल नदी के किनारे बना हुआ था, लेकिन टूटा हुआ दिख रहा था. लड़के को पुल के उस पार जाना है. उसने अपने जूते निकाले और बाइक स्टार्ट कर दिया.

देखते ही देखते वह अपनी पल्सर बाइक लेकर नदी में उतर गया और पुल के इस छोर से लेकर उस छोर तक पहुंच गया. उसने नदी में जब अपनी बाइक उतारी तो देखने वाले दंग रह गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह अब गिरेगा तब गिरेगा. लेकिन उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से नदी के अंदर बाइक चलाई और उस पार चला गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो असम का है. वहां की एक नदी के पास बने टूटे हुए पुल की वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है. हालांकि इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन यह वीडियो जरूर जमकर वायरल हुआ है. फिलहाल इस वीडियो पर लोग मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

The perfect example of "Where there is a will there's a way"

Thoughts about this? Very clever or just very risky? pic.twitter.com/FgYfaFlOtt

— MotorOctane (@MotorOctane) April 6, 2023