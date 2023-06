एकतरफा प्यार की सनक: सिरफिरे आशिक ने किया लड़की पर हमला, हथियार लेकर सड़क पर दौड़ा और फिर

Man Attack On Girl Video: महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. चौंकाने वाली इस घटना में पुणे की सड़क पर एक धारदार हथियार के साथ व्यक्ति ने दिनदहाड़े एक 20 वर्षीय लड़की का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया. हालांकि, स्थानीय लोग लड़की के बचाव में आए और हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. कथित तौर पर पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें नारंगी रंग का कुर्ता पहने चेहरे पर सफेद दुपट्टा और पीठ पर बैकपैक लटकाए लड़की को सड़क पर भागते हुए देखा जा सकता है, जबकि हथियार के साथ हमलावर को उसका पीछा करते हुए देखा जा सकता है.

महाराष्ट्र के पुणे में लड़की पर हथियार से किया हमला

पीछा करने वक्त हमलावर लड़की के पीठ पर मारता है, और वह मुंह के बल गिर जाती है और फिर उठती है लेकिन वह आदमी उस पर हमला करता रहता है, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है. इस बीच स्थानीय लोगों ने हमलावर को पीछे हटाने के लिए उस पर आस-पास दिखने वाले सामानों को फेंकना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे काबू में कर पुलिस को सौंप दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना पुणे के सदाशिव पेठ इलाके की है. हमले में युवा लड़की घायल हो गई और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था.

THIS IS HUGE: Thanks for your efforts, Pune residents - Set the example for Delhi Sakshi Case.

A Pune man attempted to kiII a female after an attack because of one-sided love, but locals intervened, caught the attacker, and saved the girl, Salute! pic.twitter.com/WO0W04cVr1

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY (@AdvAshutoshBJP) June 27, 2023