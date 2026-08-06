/बुर्का पहने महिला की फोटो खींचकर शख्स ने ChatGPT से बना दी गंदी तस्वीर, ट्रेन में रंगे हाथ पकड़ा गया; फिर मचा बवाल

Pune Kolhapur Express AI Incident: आजकल की टेक्नोलॉजी जितनी सहूलियत दे रही है, उससे कहीं ज्यादा गंदे दिमाग वाले लोगों के हाथ में आकर यह खतरनाक बनती जा रही है. एक बार फिर चलती ट्रेन में ऐसा घिनौना मामला सामने आया है जिसने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रेन में आराम से सफर कर रही एक बुर्का पहने महिला को खबर भी नहीं थी कि पास बैठा एक शख्स एआई से घिनौनी हरकत कर रहा था. ऊपरी बर्थ पर बैठे एक जागरूक सह-यात्री की नजर इस करतूत पर पड़ गई और फिर जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया.
इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब उसी कोच में ऊपर की बर्थ पर सफर कर रहे एक अन्य यात्री ने नीचे वाले यात्री की संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान दिया. उस सह-यात्री के दावों के मुताबिक, नीचे बैठा शख्स शराब के नशे में धुत था. उसने चुपके से बुर्का पहनी महिला की तस्वीर उतारी और फिर मोबाइल में चैटजीपीटी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करके महिला के कपड़े हटाकर उसकी फर्जी अश्लील तस्वीरें तैयार करने की कोशिश करने लगा.
बिना देर किए बुलाई गई रेलवे पुलिस
ऊपरी बर्थ पर मौजूद यात्री ने इस शर्मनाक करतूत को चुपचाप देखने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया. उसने बिना किसी सीधे झगड़े के अपने फोन से पूरी घटना का सबूत रिकॉर्ड कर लिया और फौरन रेलवे पुलिस को इस बात की खबर दे दी. यात्री ने पुलिस को अलर्ट किया कि आरोपी नशे में है और पकड़ा जाने पर खुद को या किसी अन्य यात्री को नुकसान पहुंचा सकता है.
Porn और Nude फोटो AI से बनाने का प्रयास
मुसलमानों से इतनी नफरत बढ़ गई है
3 अगस्त 2026 की रात, मिरज से पुणे जा रही पुणे-कोल्हापुर स्पेशल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में एक व्यक्ति ने अपने सामने बैठी एक मुस्लिम लड़की की चोरी-छिपे फोटो क्लिक करके ChatGPT से उन्हीं तस्वीरों का… pic.twitter.com/WDjPk52lgR
— Wasim Ahmed (@TheWittyWasim) August 4, 2026
चैट में मिला बड़ा सबूत
वायरल वीडियो के अनुसार, सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आरोपी का मोबाइल फोन छीन लिया. जब पुलिस ने फोन में ओपन चैटजीपीटी ऐप की जांच की, तो उसमें वह अश्लील चैट और जेनरेट की गई फर्जी इमेज साफ तौर पर दिखाई दे गई. सबूत सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा
घटना का वीडियो और डिटेल्स इंटरनेट पर आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एआई के इस तरह के गलत इस्तेमाल पर सख्त कानून बनाने की मांग की है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह बेहद घटिया और नीच व्यवहार है." वहीं एक अन्य यूजर ने जागरूक सह-यात्री की तारीफ करते हुए कहा, "बुलंद हौसले वाले इस यात्री को सलाम जिसने चुप रहने के बजाय पुलिस को जानकारी दी. एआई का इस्तेमाल अगर ऐसे सनकी लोगों के हाथ में रहेगा तो यह बहुत खतरनाक साबित होगा. ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."