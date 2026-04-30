सड़क पर गूंजी किलकारी! अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला को शुरू हुआ दर्द, तो पुणे के लोगों ने चादरों से बनाया 'डिलीवरी रूम'

Pune Street Birth Viral Story: आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों की मदद के लिए रुकना मुश्किल हो जाता है. लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है. यहां शिरूर स्थित 'निर्माण चौक' की व्यस्त सड़क पर अचानक एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. दर्द इतना भयानक था कि महिला अचानक सड़क पर गिर पड़ी. वह अस्पताल की तरफ जा रही थीं, लेकिन बच्चे के जन्म का समय इतना करीब था कि उनके पास अस्पताल पहुंचने की भी मोहलत नहीं थी. ऐसे में स्थानीय लोगों ने जो किया, वह किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था. वहां मौजूद लोगों ने मिलकर सड़क को ही डिलीवरी रूम में बदल दिया और मां-बच्चे की जान बचा ली.

अचानक सड़क पर बिगड़ी हालत

यह घटना उस समय की है, जब एक गर्भवती महिला कहीं जा रही थी. रास्ते में ही उसे तेज दर्द शुरू हो गया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना संभव नहीं था. ट्रैफिक और समय की कमी ने हालात को और मुश्किल बना दिया. ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए मदद के लिए कदम बढ़ाया. कुछ महिलाओं ने आगे आकर स्थिति को संभाला, जबकि बाकी लोगों ने आसपास से कपड़े और जरूरी सामान जुटाना शुरू कर दिया. किसी ने चादर लाकर दी, तो किसी ने भीड़ को दूर किया, जिससे महिला को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके.

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सड़क पर ही तैयार हुआ अस्थायी डिलीवरी रूम

देखते ही देखते लोगों ने सड़क किनारे ही एक छोटा सा अस्थायी डिलीवरी रूम बना दिया. चादरों और कपड़ों से चारों तरफ घेराबंदी की गई, जिससे महिला को आराम मिल सके और कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न देख सके. यह नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था.

महिला ने दिया बच्चे को जन्म

इन सब के कुछ ही समय बाद महिला ने वहीं सड़क पर एक बच्चे को जन्म दे दिया. सबसे राहत की बात यह रही कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे. इसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था की और दोनों को अस्पताल भेजा गया.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने की तारीफ

अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे आम लोग बिना किसी प्रशिक्षण के भी एकजुट होकर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लोगों ने इस घटना की जमकर तारीफ की और कहा कि यही असली इंसानियत है.

हर किसी ने निभाई अपनी भूमिका

इस घटना में खास बात यह रही कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कई लोगों ने मिलकर यह काम किया. किसी ने भीड़ हटाई, किसी ने सामान जुटाया, तो किसी ने महिला का हौसला बढ़ाया. हर किसी ने अपनी-अपनी तरफ से मदद की और एक बड़ी समस्या को हल कर दिया. आज के समय में जहां लोग अक्सर एक-दूसरे से कटे हुए नजर आते हैं, वहां यह घटना एक अलग ही तस्वीर पेश करती है. यह दिखाती है कि मुश्किल समय में इंसान ही इंसान के काम आता है. पुणे की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि लोगों के दिलों में इंसानियत अभी भी जिंदा है.

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