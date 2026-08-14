/55 लड़कियां, 9 महीने... Excel शीट बनाकर दुल्हन खोज रहा था बंदा, 8 महीने बाद मिल ही गई ड्रीम पार्टनर

Arranged Marriage Viral Post: अगर आपको लगता है कि अरेंज मैरिज सिर्फ पंडित जी की कुंडलियों और रिश्तेदारों की सिफारिशों पर चलती है, तो जरा ठहरिए. जमाना बदल चुका है दोस्त. अब अरेंज मैरिज में प्यार की तलाश के लिए कॉर्पोरेट दुनिया के खतरनाक औजार इस्तेमाल हो रहे हैं. पुणे के रहने वाले एक 29 साल के डेटा एनालिस्ट ने जब अरेंज मैरिज के लिए 'Excel Sheet' बनाई थी, तो इंटरनेट पर भौकाल मच गया था. अब उसी बंदे ने अपने सोशल मीडिया पर ऐसा अपडेट दिया है जिसे सुनकर कुंवारों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जग जाएगी.
पुणे में रहने वाले और मूल रूप से हरियाणा के 29 वर्षीय डेटा एनालिस्ट विकास ने अपनी शादी की तलाश को एक प्रॉपर ऑफिस प्रोजेक्ट की तरह हैंडल किया. विकास ने नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच एक डिटेल्ड Excel स्प्रेडशीट बनाई. इस स्प्रेडशीट में वो अपनी अरेंज मैरिज की बातचीत का पूरा लेखा-जोखा रखते थे. खबर के मुताबिक विकास के इंस्टाग्राम पोस्ट से यह खुलासा हुआ है.
55 लड़कियों से बात और 'On Hold' का स्टेटस
विकास की इस मजेदार एक्सल शीट में अलग-अलग केटेगिरी बनी हुई थीं. इसमें 'Open', 'Closed', 'On Hold' और 'Talking' जैसे स्टेटस शामिल थे. सिर्फ इतना ही नहीं, विकास इसमें लड़कियों और उनके माता-पिता के फीडबैक भी नोट करते थे. बातचीत कैसी रही, विचार मिले या नहीं और 'Strong Vibe' आ रही है या नहीं, ये सब इस डेटा शीट में दर्ज होता था. विकास ने बताया कि उन्होंने 'The One' यानी अपनी जीवनसाथी को पाने से पहले लगभग 55 लड़कियों से बातचीत की.
जी न्यूज से विकास ने क्या कहा?
जी न्यूज से बात करते हुए विकास बताया कि मेरी 8 महीने की अरेंज मैरिज की यात्रा काफी उलझन के साथ शुरू हुई थी. कई प्रोफाइल थीं, ढेरों बातचीत और याद रखने के लिए बहुत सारी बातें थीं. मुझे समझ आया कि सब कुछ व्यवस्थित रखने और बेहतर फैसले लेने के लिए मुझे किसी तरीके की जरूरत है. इसीलिए मैंने Excel का इस्तेमाल करना शुरू किया. शुरुआत में, यह सिर्फ बुनियादी डिटेल्स, बातचीत और तालमेल के पहलुओं को ट्रैक करने के लिए था. लेकिन जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता गया, मैं अपने अनुभवों के आधार पर इसमें सुधार करता चला गया. आखिरकार, यह वही 'अरेंज मैरिज ट्रैकर' बन गया जो आप आज देख रहे हैं. यह मूल रूप से मेरी 8 महीने की यात्रा और इस दौरान सीखी गई बातों का नतीजा है.
नवंबर से शुरू हुई बात, जुलाई में हुई फाइनल
वीडियो में विकास ने खुलासा किया कि जिस लड़की को उन्होंने अपना जीवनसाथी चुना है, उससे उनकी बातचीत नवंबर 2025 से ही चल रही थी. विकास ने कहा कि "मैंने उससे नवंबर 2025 से बात करना शुरू किया और अब जुलाई में जाके फाइनल किया." शुरुआत में वो हर महीने करीब 9 लड़कियों से बात करते थे, लेकिन अप्रैल के बाद उन्होंने बाकी ऑप्शन तलाशना बंद कर दिया और सिर्फ अपनी होने वाली पार्टनर पर फोकस किया.
रिजेक्शन हुए, फिर अपनी पार्टनर ढूंढ ली
अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन्स में विकास ने लिखा कि 55 लड़कियों से बात हुई, रिजेक्शन हुए, फैमिली डिस्कशन हुए और कई बार 'देखते हैं' वाला मोड़ आया. मुझे लगा कि मैं सिर्फ मैचेस को ट्रैक कर रहा हूं लेकिन असल में मैं अपने जीवनसाथी तक पहुंचने का रास्ता ट्रैक कर रहा था. अब विकास ने अपनी पार्टनर ढूंढ ली है और वो बेहद खुश हैं.
सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार रिएक्शंस
विकास के इस अनोखे तरीके पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "अगर मेरे पूर्व बॉस को तुम्हारे जैसा कर्मचारी मिल जाए तो वो बहुत खुश होंगे, उन्हें ट्रैकर का बहुत शौक था." दूसरे यूजर ने लिखा, "कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया भाई." वहीं एक तीसरे यूजर ने पूरी अरेंज मैरिज कम्युनिटी की तरफ से विकास को बधाई दी. खबर के सोर्स के तौर पर विकास के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल और उनकी वायरल वीडियो का हवाला दिया गया है.