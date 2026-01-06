रात 3 बजे बालकनी में फंसा था शख्स, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को कॉल कर मांगी जान की भीख, फिर क्या हुआ?

Pune Blinkit Video: पुणे में रात 3 बजे दो दोस्त बालकनी में फंस गए. माता-पिता सो रहे थे, इसलिए उन्होंने Blinkit डिलीवरी बॉय को बुलाया. डिलीवरी एजेंट ने लॉक खोला और उन्हें बाहर निकाला. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट करने लगे लोग.
जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो आमतौर पर मदद के लिए पुलिस या फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं. लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत ही आविष्कार की जननी है. पुणे में एक ऐसी ही मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली घटना हुई. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान और हंसाया. इसमें कुछ लोग फ्लैट की बालकनी में फंस गए, और एक हेलमेट पहने व्यक्ति नीचे खड़ा होकर हाथ हिलाता दिख रहा है. लोग इसे नए साल का पहला कांड कह रहे हैं.
बालकनी में फंसे दोस्तों की मदद
वीडियो Instagram अकाउंट @mihteeor पर 5 जनवरी को पोस्ट किया गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और उसका दोस्त अपने बालकनी के लॉक में फंसे थे. माता-पिता सो रहे थे और कोई बाहर से मदद नहीं कर सकता था. इस स्थिति में उन्होंने Blinkit से ऑर्डर दिया. डिलीवरी बॉय तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया. शख्स ने उसे समझाया कि दरवाजा कैसे खोला जाए, ताकि परिवार को जागने न दिया जाए. इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. वीडियो वायरल होते ही लोग इसे साल का पहला ड्रामा बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार होने लगी.
सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान
वीडियो वायरल होते ही नेटिज़न्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा, “सोचिए माता-पिता उठकर उन्हें घर में देखते.” किसी ने कहा, “ले Blinkit, मेरे शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है.” Blinkit ने भी मजाक में प्रतिक्रिया दी, “ये सिर्फ पुणे में हो सकता है.” पोस्ट ने मात्र एक दिन में 1.19 लाख से ज्यादा व्यूज पा लिए. लोग कह रहे हैं कि Blinkit अब सिर्फ सामान नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और मदद का भी समाधान है. इस घटना ने दिखा दिया कि कभी-कभी मुसीबत में दिमाग और थोड़ी मदद ही सबसे बड़ा समाधान बन जाती है.