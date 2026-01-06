Advertisement
trendingNow13065885
Hindi Newsजरा हटकेरात 3 बजे बालकनी में फंसा था शख्स, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को कॉल कर मांगी जान की भीख, फिर क्या हुआ?

रात 3 बजे बालकनी में फंसा था शख्स, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को कॉल कर मांगी जान की भीख, फिर क्या हुआ?

Pune Blinkit Video: पुणे में रात 3 बजे दो दोस्त बालकनी में फंस गए. माता-पिता सो रहे थे, इसलिए उन्होंने Blinkit डिलीवरी बॉय को बुलाया. डिलीवरी एजेंट ने लॉक खोला और उन्हें बाहर निकाला. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट करने लगे लोग.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात 3 बजे बालकनी में फंसा था शख्स, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को कॉल कर मांगी जान की भीख, फिर क्या हुआ?

जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो आमतौर पर मदद के लिए पुलिस या फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं. लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत ही आविष्कार की जननी है. पुणे में एक ऐसी ही मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली घटना हुई. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान और हंसाया. इसमें कुछ लोग फ्लैट की बालकनी में फंस गए, और एक हेलमेट पहने व्यक्ति नीचे खड़ा होकर हाथ हिलाता दिख रहा है. लोग इसे नए साल का पहला कांड कह रहे हैं.

बालकनी में फंसे दोस्तों की मदद

वीडियो Instagram अकाउंट @mihteeor पर 5 जनवरी को पोस्ट किया गया. वीडियो में देखा  जा सकता है कि युवक और उसका दोस्त अपने बालकनी के लॉक में फंसे थे. माता-पिता सो रहे थे और कोई बाहर से मदद नहीं कर सकता था. इस स्थिति में उन्होंने Blinkit से ऑर्डर दिया. डिलीवरी बॉय तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया. शख्स ने उसे समझाया कि दरवाजा कैसे खोला जाए, ताकि परिवार को जागने न दिया जाए. इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. वीडियो वायरल होते ही लोग इसे साल का पहला ड्रामा बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार होने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mihir Gahukar (@mihteeor)

सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान

वीडियो वायरल होते ही नेटिज़न्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा, “सोचिए माता-पिता उठकर उन्हें घर में देखते.” किसी ने कहा, “ले Blinkit, मेरे शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है.” Blinkit ने भी मजाक में प्रतिक्रिया दी, “ये सिर्फ पुणे में हो सकता है.” पोस्ट ने मात्र एक दिन में 1.19 लाख से ज्यादा व्यूज पा लिए. लोग कह रहे हैं कि Blinkit अब सिर्फ सामान नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और मदद का भी समाधान है. इस घटना ने दिखा दिया कि कभी-कभी मुसीबत में दिमाग और थोड़ी मदद ही सबसे बड़ा समाधान बन जाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Pune Blinkit Video

Trending news

खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस