सब्जीवाला बना 'सिंघम'! शादी नहीं हो रही थी तो खुद को बना डाला पुलिस अफसर, फिर जो हुआ...

पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. अक्सर लोग प्यार में पागल होते हैं, लेकिन यहां एक युवक शादी के लिए इस कदर बेताब था कि उसने खुद को पुलिस अफसर ही घोषित कर दिया. शहर भर में अपनी वर्दी वाली फोटो के पोस्टर लगवा दिए ताकि लड़कियों के रिश्ते आने लगें. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जिस पुलिस की वर्दी का उसने सहारा लिया, उसी असली पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

कौन है ये 'नकली सिंघम'?

इस पूरे ड्रामे का मुख्य किरदार 26 साल का ऋषिकेश राजू जाधव है. ऋषिकेश पुणे के नऱ्हे रोड इलाके का रहने वाला है. असल जिंदगी में वो एक साधारण सब्जी बेचने वाला है. लेकिन समाज में इज्जत पाने और एक अच्छी लड़की से शादी करने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया. उसने न केवल खुद को पुलिस में भर्ती बताया, बल्कि अपनी इस कामयाबी का ढिंढोरा पूरे शहर में पीट दिया.

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शादी के लिए लगाया 'दिमाग'

ऋषिकेश की शादी नहीं हो पा रही थी. उसे लगा कि अगर वो बेरोजगार रहेगा तो कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा. इसी कुंठा में आकर उसने एक खतरनाक प्लान बनाया. उसने पुलिस की वर्दी पहनी, फोटो खिंचवाई और उसे अपने WhatsApp स्टेटस पर लगा दिया. इतना ही नहीं, उसने पुणे की सड़कों पर बड़े-बड़े फ्लेक्स और बैनर लगवा दिए जिसमें उसे 'पुलिस दल में चयनित' होने की बधाई दी गई थी. उसका मकसद साफ था लड़कियों और उनके परिवार वालों को इम्प्रेस करना.

अवैध बैनरों ने खोल दी पोल

पुणे पुलिस इन दिनों शहर में बिना अनुमति के लगे अवैध बैनर और पोस्टरों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसी दौरान पुलिस की नजर ऋषिकेश के पोस्टरों पर पड़ी. जब अधिकारियों ने रिकॉर्ड चेक किया कि क्या वाकई इस नाम का कोई युवक पुलिस बल में भर्ती हुआ है, तो सच सामने आ गया. जांच में पता चला कि ऋषिकेश का पुलिस से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है.

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पुलिस का बयान और कार्रवाई

पुलिस अधिकारी संभाजी कदम ने बताया कि जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अजीब वजह बताई. उसने कहा कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने यह झूठ बोला. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उस पर लोक सेवक का भेष धारण करने और धोखाधड़ी करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.