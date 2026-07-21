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6 महीने की उम्र में छिना था पिता का साया, 23 साल बाद बेटे ने लिया बदला... पुणे में हत्या की सनसनीखेज कहानी

पिता की हत्या के 23 साल बाद बदले की आग में जल रहे एक युवक ने कथित तौर पर उसी शख्स की जान ले ली, जिस पर उसके पिता की हत्या का आरोप था. पुणे पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक बचपन से ही अपने पिता की मौत को नहीं भूल पाया था. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:32 PM IST
6 महीने की उम्र में छिना था पिता का साया, 23 साल बाद बेटे ने लिया बदला... पुणे में हत्या की सनसनीखेज कहानी

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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