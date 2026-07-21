/6 महीने की उम्र में छिना था पिता का साया, 23 साल बाद बेटे ने लिया बदला... पुणे में हत्या की सनसनीखेज कहानी

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पुलिस के मुताबिक, एक युवक ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 23 साल तक इंतजार किया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस पर उसके पिता की जान लेने का आरोप था. इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में काफी चर्चा है.
बताया गया कि मृतक का शव 11 जुलाई को पुणे जिले की भोर तहसील में पुराने कात्रज टनल के पास मिला था. उसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई गंभीर वार के निशान थे. घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि वर्षों पुरानी दुश्मनी किस तरह नई वारदात को जन्म दे सकती है.
पुलिस ने घटनास्थल और आसपास से मिले सुरागों के साथ टेक्नोलॉजी जांच का सहारा लिया. मोबाइल लोकेशन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पुलिस की जांच धीरे-धीरे आरोपियों तक पहुंच गई. जांच के दौरान 24 वर्षीय मंथन वैद्य और सौरभ परदेशी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने उनके दो अन्य साथियों, मिजान शेख और संदीप कोरी, को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि चारों ने मिलकर पूरी योजना बनाई थी.
पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी. उस समय मंथन वैद्य सिर्फ छह महीने का था. आरोप है कि किसी मामूली विवाद के बाद संजय बाबूराव काडू-देशमुख ने मंथन के पिता दिनेश वैद्य की हत्या कर दी थी. उस समय मंथन इतना छोटा था कि उसे घटना की कोई याद नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने पिता की मौत के बारे में जानकारी मिली. परिवार और रिश्तेदारों से उसने पूरी कहानी सुनी. पुलिस का कहना है कि उसी समय से उसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई थी.
जांच अधिकारियों के अनुसार, मंथन अपने पिता की हत्या को कभी भूल नहीं पाया. पुलिस का दावा है कि उसने लंबे समय तक मौके का इंतजार किया और आखिरकार अपने तीन साथियों के साथ मिलकर कथित साजिश रची. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले मृतक की गतिविधियों पर नजर रखी. जब उन्हें सही मौका मिला, तब उन्होंने पुराने कात्रज टनल के पास उसे घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने यह भी बताया कि संजय बाबूराव काडू-देशमुख किसी दूसरे आपराधिक मामले में जमानत पर बाहर आया हुआ था. इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई. हालांकि, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने वारदात की योजना कब बनाई, हथियार कहां से लाए और क्या किसी अन्य व्यक्ति की भी इस पूरे मामले में भूमिका थी. पुलिस का कहना है कि अभी कई पहलुओं की जांच जारी है.
पुणे ग्रामीण पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हत्या पूरी तरह बदले की भावना से की गई या इसके पीछे कोई और वजह भी थी. फिलहाल पुलिस ने किसी अन्य आरोपी की भूमिका से इनकार नहीं किया है.
यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी किस तरह नई हिंसा को जन्म दे सकती है. एक परिवार ने 23 साल पहले अपना सदस्य खोया था और अब दूसरे परिवार पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. कानून के जानकार मानते हैं कि किसी भी अपराध का जवाब अपराध नहीं हो सकता. चाहे घटना कितनी भी पुरानी क्यों न हो, न्याय का रास्ता अदालत से होकर गुजरता है, न कि बदले की भावना से. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं.