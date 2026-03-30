पुणे के इस 'रॉकस्टार' प्रोफेसर ने क्लास में मचाया गदर, 'महबूबा-महबूबा' गाकर जीत लिया सबका दिल!

पुणे के एक प्रोफेसर ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि अब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. आमतौर पर प्रोफेसर को सिर्फ पढ़ाने वाले रोल में देखा जाता है, लेकिन इस प्रोफेसर ने स्टेज पर ‘महबूबा-महबूबा’ गाना गाकर पूरा माहौल ही बदल दिया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उन्हें ‘रॉकस्टार प्रोफेसर’ कह रहे हैं. क्लासरूम की गंभीर छवि से अलग यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. खास बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ गाना गाया, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर परफॉर्म करके छात्रों का दिल जीत लिया.

कहां हुआ ये धमाकेदार परफॉर्मेंस?

यह शानदार परफॉर्मेंस पुणे के श्री बालाजी यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘दृष्टि 2026’ कॉलेज इवेंट के दौरान हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर पूरे जोश और एनर्जी के साथ स्टेज पर गाना गा रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस के दौरान छात्र लगातार तालियां बजाते और उन्हें चीयर करते नजर आ रहे हैं. वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा के अकाउटं से पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, “जब आपका प्रोफेसर आपकी प्लेलिस्ट से भी ज्यादा वाइब देता है.”

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सोशल मीडिया पर क्यों छा गया वीडियो?

यह वीडियो कुछ ही समय में इंटरनेट पर छा गया और लाखों व्यूज हासिल कर चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स प्रोफेसर की कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “ऐसे प्रोफेसर हर किसी को चाहिए, जो कॉलेज लाइफ को यादगार बना दें.” वहीं दूसरे ने कहा, “उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि पूरे स्टेज पर छा गए.” कई लोगों ने यह भी कहा कि छात्रों का ऐसा रिस्पॉन्स दिखाता है कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के बीच कितने लोकप्रिय हैं.

क्या बदल रही है टीचर्स की इमेज?

इस वीडियो ने यह भी दिखाया कि आज के समय में टीचर्स की छवि बदल रही है. अब प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे छात्रों के साथ जुड़ने के नए तरीके अपना रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि “अब बोरिंग लेक्चर का दौर खत्म हो गया है, यही असली वाइब है.” वहीं कुछ ने कहा कि “इस परफॉर्मेंस के बाद प्रोफेसर के लिए सम्मान और बढ़ गया.” ऐसे पल न सिर्फ छात्रों को खुशी देते हैं, बल्कि शिक्षक और छात्रों के बीच मजबूत रिश्ता भी बनाते हैं.