/आसमान से बरस रहा था पानी, फिर भी टैंकर से हो रही थी पौधों की सिंचाई; पुणे का वीडियो देख लोग हैरान

देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी रफ्तार से बरस रहा है. महाराष्ट्र का पुणे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की चपेट में है. सड़कों पर पानी भरने, ट्रैफिक जाम और कई इलाकों में जलभराव जैसी समस्याओं के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
वीडियो में पुणे नगर निगम (PMC) का एक कर्मचारी तेज बारिश के दौरान सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे पौधों को टैंकर से पानी देते दिखाई दे रहा है. चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन कर्मचारी पाइप से पौधों पर पानी डालते हुए अपना काम जारी रखता है. यही नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए और सवाल उठाने लगे कि आखिर जब आसमान से लगातार पानी बरस रहा है, तब अलग से पौधों को पानी देने की जरूरत क्यों पड़ी?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक पानी का टैंकर खड़ा है. एक कर्मचारी उसके साथ चलते हुए पाइप के जरिए डिवाइडर पर लगे पौधों में पानी डाल रहा है. इसी दौरान लगातार बारिश भी हो रही है और पौधे पहले से ही पूरी तरह भीगे हुए नजर आते हैं. कुछ सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने इसे देखकर पहले तो मजाक बनाया, लेकिन बाद में इस पर गंभीर सवाल भी उठने लगे.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सरकारी कामकाज का ऐसा उदाहरण है, जहां बिना हालात देखे सिर्फ तय प्रक्रिया पूरी की जाती है. कुछ लोगों ने सवाल किया कि अगर बारिश पहले से हो रही थी, तो उस दिन पौधों में पानी डालने का काम रोका क्यों नहीं गया. उनका कहना था कि इससे पानी और सरकारी संसाधनों, दोनों की बर्बादी होती है. एक यूजर ने लिखा कि अगर पौधे पहले से बारिश का पानी ले रहे हैं, तो टैंकर चलाने का कोई मतलब नहीं बनता. वहीं दूसरे लोगों ने इसे 'ऑटोमेटिक सिस्टम' और 'रूटीन पूरा करने वाली व्यवस्था' का उदाहरण बताया.
पुणे में बारिश हो रही है और पौधों को पानी डाला जा रहा है. एक तरफ जहां मुंबई और पुणे जैसे महानगरों में पानी की किल्लत है वहीं दूसरी ओर इस तरह का काम समझ कम ही आ रहा है....हालांकि वीडियो की सच्चाई कुछ और बताई जा रही है. pic.twitter.com/uqWgOzBRqR
— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) July 4, 2026
कई लोगों ने यह भी कहा कि इस मामले में सिर्फ कर्मचारियों को दोष देना ठीक नहीं होगा. उनका मानना है कि हो सकता है कर्मचारियों को पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक यह काम करने का निर्देश दिया गया हो. ऐसे में असली सवाल उन अधिकारियों और ठेकेदारों पर उठता है, जो बिना मौसम का ध्यान रखे काम की योजना बनाते हैं. कई लोगों ने मांग की कि मानसून के दौरान ऐसे मेंटेनेंस कार्यों की अलग से समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर काम को रोका या बदला जा सके.
वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि अगर सड़क किनारे पौधों की सिंचाई का ठेका तय दिनों के हिसाब से दिया गया है, तो बारिश होने पर भी सिर्फ रिकॉर्ड पूरा करने के लिए पानी डालना सही नहीं माना जा सकता. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में पैसे तभी दिए जाने चाहिए, जब वास्तव में सिंचाई की जरूरत हो. इससे सरकारी पैसे की बचत भी होगी और संसाधनों का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.
यह वीडियो ऐसे समय सामने आया, जब महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही थी. मौसम विभाग ने पुणे और आसपास के घाट इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था. लगातार बारिश की वजह से कई जगह जलभराव, ट्रैफिक जाम और छोटे भूस्खलन जैसी घटनाएं भी सामने आईं. प्रशासन लोगों से जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की अपील कर रहा था. ऐसे माहौल में बारिश के बीच पौधों की सिंचाई का वीडियो लोगों को और ज्यादा हैरान कर गया.
यह पहली बार नहीं है, जब सरकारी कामकाज से जुड़े ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हों. इससे पहले भी कई बार बारिश के दौरान सड़क धोने, खाली सड़कों पर सफाई करने या मौसम की परवाह किए बिना तय काम पूरा करने जैसी घटनाओं के वीडियो वायरल हो चुके हैं. ऐसे वीडियो अक्सर सरकारी योजनाओं और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं. लोग मानते हैं कि सिर्फ नियमों का पालन करना काफी नहीं है, बल्कि हालात के हिसाब से फैसले लेना भी उतना ही जरूरी है.
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