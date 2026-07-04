/आसमान से बरस रहा था पानी, फिर भी टैंकर से हो रही थी पौधों की सिंचाई; पुणे का वीडियो देख लोग हैरान

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सरकारी कामकाज का ऐसा उदाहरण है, जहां बिना हालात देखे सिर्फ तय प्रक्रिया पूरी की जाती है. कुछ लोगों ने सवाल किया कि अगर बारिश पहले से हो रही थी, तो उस दिन पौधों में पानी डालने का काम रोका क्यों नहीं गया. उनका कहना था कि इससे पानी और सरकारी संसाधनों, दोनों की बर्बादी होती है. एक यूजर ने लिखा कि अगर पौधे पहले से बारिश का पानी ले रहे हैं, तो टैंकर चलाने का कोई मतलब नहीं बनता. वहीं दूसरे लोगों ने इसे 'ऑटोमेटिक सिस्टम' और 'रूटीन पूरा करने वाली व्यवस्था' का उदाहरण बताया.