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आसमान से बरस रहा था पानी, फिर भी टैंकर से हो रही थी पौधों की सिंचाई; पुणे का वीडियो देख लोग हैरान

पुणे से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेज बारिश के बीच नगर निगम का एक कर्मचारी सड़क किनारे लगे पौधों को टैंकर से पानी दे रहा है. वीडियो सामने आते ही लोग हैरान रह गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:09 PM IST
आसमान से बरस रहा था पानी, फिर भी टैंकर से हो रही थी पौधों की सिंचाई; पुणे का वीडियो देख लोग हैरान
Image Credit: Image credit: X/@AnathNagrikSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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